Foo Fighters nakręcili film. „Studio 666” będzie komedią o nawiedzonym domu

Prawa do filmu „Studio 666” kupiła już wytwórnia Open Road Films. Dave Grohl i Foo Fighters nakręcili go tuż po tym, jak nagrali swój najnowszy album w rzekomo nawiedzonej posiadłości. Obraz ten opowiada o... muzykach nagrywających płytę w mrocznej rezydencji w Encino w Los Angeles. Nie będzie to jednak dokument, ale komedia. Widzowie przekonają się, czy muzycy dokończą proces twórczy mimo działania przerażających sił nadprzyrodzonych.

„Studio 666”. Obsada

W rolach głównych zobaczymy oczywiście członków Foo Fighters: Dave'a Grohla, Taylora Hawkinsa, Nate'a Mendela, Pata Smeara, Chrisa Shifletta i Ramiego Jaffee. Oprócz nich pojawią się też zawodowi aktorzy: Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega i Jeff Garlin. Całość wyreżyseruje BJ McDonnell, odpowiedzialny do tej pory za taki film jak „Topór III”.

Dave Grohl grał już w popularnym filmie

Grohl ma już doświadczenie filmowe. Były perkusista Nirvany zagrał m.in. w „Tenacious D: Kostka przeznaczenia”, gdzie zagrał samego Diabła. – Po dekadach kręcenia absurdalnych teledysków i wielu dokumentów muzycznych przyszedł czas, by wskoczyć na kolejny poziom – pełnometrażowy horror komediowy – oświadczył muzyk na łamach portalu Deadline.

Foo Fighters i „Medicine at Midnight”

– Jak większość naszych projektów „Studio 666” zaczęło się od skromnego pomysłu, który przerodził się w coś znacznie większego, niż mogliśmy sobie wyobrażać. Zdjęcia powstały w tym samym domu, w którym nagrywaliśmy nasz ostatni album „Medicine at Midnight” – podkreślał.

Czytaj też:

Mick Jagger i Dave Grohl nagrali piosenkę o lockdownie. Uderzają w antyszczepionkowców