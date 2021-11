Będzie film o ewakuacji z Afganistanu. Zagrają Tom Hardy i Channing Tatum

Chaning Tatum i Tom Hardy co prawda nie wygrali w tym roku plebiscytu na najbardziej seksownego mężczyznę magazynu „People”, ale dla fanów i fanek tych dwóch aktorów wygrywają i tak co roku, bez potrzeby organizowania żadnych konkursów. Wspólny występ tego duetu na ekranie już teraz wywołał w zagranicznych mediach społecznościowych małe poruszenie.

Film, który nie doczekał się jeszcze tytułu, przedstawi losy trzech byłych członków amerykańskich sił specjalnych. Wyruszą oni do Afganistanu, by ratować z kraju zagrożone rodziny swoich sojuszników, których nie uwzględniono podczas ewakuacji. Nie trzeba chyba dodawać, że inspiracją dla tej historii były wydarzenia z sierpnia tego roku, kiedy to w dramatycznych okolicznościach trwała wielka ucieczka, przed nadciągającymi do stolicy kraju talibami.

Przy czym pracowali współtwórcy nowego projektu o Afganistanie?

Tom Hardy (ostatnio „Venom 2: Carnage”) i Channing Tatum (wkrótce w „Dog” i „The Lost City”) nie tylko zagrają głównych bohaterów, ale też będą producentami całego przedsięzwięcia. Reżyserią zajmie się George Nolfi, pracujący do tej pory przy filmach „Ultimatum Bourne'a”, „Ocean's Twelve: Dogrywka” oraz „Władcy umysłów”.

20 lat wojny w Afganistanie

Ewakuacja z 30 sierpnia 2021 roku zakończyła 20-letnią misję Stanów Zjednoczonych w Afganistanie, rozpoczętą po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Szacuje się, że obecność militarna Amerykanów w Afganistanie kosztowała ponad 2 biliony dolarów. Chodzi tu zarówno o fundusze przeznaczone bezpośrednio na działania wojskowe, ale też budowę infrastruktury czy szkolenie i doposażanie afgańskiej armii. W wyniku działań wojennych zginęło blisko 2 tys. amerykańskich żołnierzy.

Czytaj też:

Foo Fighters nakręcili film. „Studio 666” będzie komedią o nawiedzonym domu