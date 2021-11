„Nasz nowy dom”. Zobaczcie niezwykłą metamorfozę na 35 metrach

Pani Justyna wychowuje samotnie synka, pięcioletniego Mikołaja. Za sumę, jaka przypadła jej po rozwodzie, kupiła niewielki, około 35-metrowy, domek na obrzeżach Węgorzewa – malowniczo położonego miasta na Mazurach. Budynek nie wygląda na mieszkalny, świeci pustkami, w oknach są kraty przywodzące na myśl dawny sklep spożywczy, a na posesji stoi ogromny słup energetyczny.

Choć początkowo kobiecie wydawało się, że sama wyremontuje wnętrze, okazało się to ponad jej możliwości finansowe. Dodatkowo pani Justyna zaczęła poważnie chorować. Do strachu o to, gdzie zamieszkają, dołączył lęk o przyszłość. Wnętrze domu nadal zieje chłodem dziurawych ścian, nie ma kuchni ani łazienki. Mama i synek mieszkają w altanie w ogródku działkowym. Za remont zabrała się ekipa Artura a projekt nowego pięknego domu przygotowała Marta.

Program „Nasz nowy dom”, prowadzony przez Katarzynę Dowbor, emitowany jest od września 2013 roku i do tej pory doczekał się 16. serii.

W każdym odcinku dom lub mieszkanie jednej z polskich rodzin, włączając wszystkie pokoje, wnętrza i teren wokół, zostaje wyremontowany przez drużynę budowlańców w 5 dni (czasami 7), a mieszkania 4 dni. W tym czasie rodzina zostaje wysłana na wakacje do hotelu.

