Czy pstryknięcie Thanosa wpłynęło na Eternalsów? Jest jasna odpowiedź

Eternals, czyli Przedwieczni, według mitologii Marvela mocno różnili się od ludzi. Co więc działo się z nimi, kiedy Thanos doprowadził do zniknięcia połowy populacji żywych istot? Na to dość ważne dla fanów MCU pytanie odpowiedziała reżyserka najnowszego filmu Marvel Studios, Chloe Zhao.

Wszyscy, którzy oglądali już „Eternals” wiedzą, że tytułowi bohaterowie byli świadomi wydarzeń przedstawionych w dwóch ostatnich częściach „Avengersów”. Widzowie zaznajomieni z fabułą „Wojny bez granic” i „Końca gry” mogą więc pytać o losy bohaterów, broniących ludzkości (i nie tylko) przed Dewiantami. Czy zniknęli razem z innymi, podczas słynnego „Pstryknięcia”? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna i została już podana. Zagadnięta o tę kwestie Chloe Zhao, reżyserka „Eternals”, postanowiła jednak raz jeszcze ją przytoczyć. Otóż Kamienie Nieskończoności i wywołane przy ich pomocy Pstryknięcie nie miały wpływu na Eternalsów. – Jeśli pomyślicie o tym, co Celestianie powiedzieli im o nich samych, to z technicznego punktu widzenia Eternals nie mogli zniknąć w wyniku Pstryknięcia – tłumaczyła w rozmowie z portalem CinemaBlend. Chodziło o to – czego dowiadujemy się z filmu, że Eternalsi nie są istotami biologicznymi, a stworzonymi sztucznie przez Celestian. Tymczasem działania Thanosa unicestwiły jedynie istoty biologiczne. Obsada i twórcy „Eternals” Na planie najnowszej produkcji Marvel Studios spotkali się Richard Madden (Ikaris) i Kit Harington (Dane Whitman), którzy grali już razem w kultowej „Grze o tron”. Poza tym na ekranie zobaczymy między innymi Angelinę Jolie (Thena), Salmę Hayek (Ajak), Gemmę Chan (Sersi), Kimaila Nanjianiego (Kingo), Briana Tyree Henry'ego (Phastos), Barry'ego Keoghana (Druig), Lauren Ridloff (Makkari), Ma Dong-seoka (Gilgamesh), Lię McHugh (Sprite) czy Harisha Patela (Karun). „Eternals” wyreżyserowała Chloe Zhao, laureatka Oscara, Złotego Lwa i Złotego Globu za film „Nomadland” (2020). Scenariusz na podstawie komiksu stworzyli wspólnie Kaz Firpo („Refuge”), Ryan Firpo („Bet Raise Fold”) i Jack Kirby („Czarna Pantera”, „Iron Man”, „Avengers: Koniec gry”) Czytaj też:

