Janda broni Kurdej-Szatan: Wycie radości z jej „upadku” odbiera nadzieję

Aktorka Barbara Kurdej-Szatan w ostrych słowach skrytykowała działania Straży Granicznej prowadzone podczas obecnego kryzysu migracyjnego. Nie szczędziła funkcjonariuszom wulgaryzmów i nazwała ich „mordercami”. Po namyśle przeprosiła za swoje słowa, ale zdążyła stracić pracę w TVP, a zagrożone stały się także jej inne kontrakty reklamowe. Nie trzeba chyba dodawać, że na aktorkę wylała się również ogromna fala hejtu.

Na nienawistne komentarze i zmasowaną krytykę koleżanki nie zgadza się Krystyna Janda. Aktorka i dyrektorka teatru pisze na Facebooku o „krucjacie prawicowych mediów” i emocje Kurdej-Szatan nazywa „słusznymi”. „Jestem przerażona i wstrząśnięta komentarzami ludzi. Stopień chamstwa, wulgarności, podłości i okrucieństwa, jaki zaprezentowali przeciwko pani Kurdej-Szatan internauci z powodu jej słusznych, naturalnych i zwyczajnie ludzkich emocji na widok krzywdy i niesprawiedliwości, jest nieprawdopodobny. To już straciło wszelką miarę człowieczeństwa” – pisała.

„Wycie radości z jej »upadku« i piramida ujadań na temat głupoty artystów, szał szczęścia za kary, które ją spotykają i przechodzące wyobrażenia złe życzenia, obezwładniają i odbierają wszelką nadzieję na lepsze jutro. Przy czym nie ma słowa o słuszności jej oburzenia, o poparciu jej niezgody na traktowanie ludzi, a w szczególności dzieci na granicy wschodniej. Smutne” – Janda.

Przeprosiny Kurdej-Szatan

„W swojej wypowiedzi, za której wulgarne słownictwo przeprosiłam, odniosłam się krytycznie wyłącznie do tego, co zobaczyłam wówczas na filmiku opublikowanym w sieci. Chciałabym podkreślić z całą mocą, że szanuję ciężką pracę wszystkich służb mundurowych i doceniam ich wysiłki, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo. Przepraszam przedstawicieli Straży Granicznej, których mogły urazić moje słowa wypowiedziane zbyt szybko i w emocjach” – zaznaczała.

Ostre słowa Kurdej-Szatan. Co powiedziała aktorka?

„Ku***! Ku**! Co tam się dzieje! To jest ku*** »straż graniczna«? »Straż«? To są maszyny bez serca bez mózgu bez niczego. Maszyny ślepo wykonujące rozkazy! Ku***! Jak tak można! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę! Mordercy!” – napisała aktorka w opisie do filmiku, który sama dodała na swoim Instagramie.

