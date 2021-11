Nowe odcinki, to i nowy zwiastun. Serial „Arcane” przypomina o sobie w efektowny sposób

„Arcane” to serial animowany, inspirowany popularną grą komputerową „League of Legends”. Opowiada o przygodach sióstr Vi i Jinx, dobrze znanych fanom wirtualnej rozgrywki. Jest jednak na tyle dobrze zrobiony, że bez wahania polecamy go także tym, którzy nigdy nie mieli okazji rywalizować na Summoners Rift. To serial na tyle udany, że niektórzy porównują go nawet do oscarowej animacji „Spider-Man: Uniwersum”.

Zainteresowanie „Arcane” do tej pory było olbrzymie. Dość powiedzieć, że serial ten strącił „Squid Game” z pierwszego miejsca rankingu najchętniej oglądanych na Netfliksie. Tylko w pierwszych dniach rozpoczęły go 2 miliony użytkowników. Biorąc pod uwagę jakość pierwszych trzech epizodów, spodziewamy się, że podtrzyma dobrą passę. Wszystko zależy oczywiście od tego, co Riot Games i Netflix pokażą nam w odcinkach 4-6.

Premiera drugiej partii „Arcane” na Netfliksa trafi już w sobotę 13 listopada o 21:00. Na ekranach znów zobaczymy Vi i Jinx, a także Jayce'a i Viktora. Prawdopodobnie powrócą również inni bohaterowie League of Legends, widziany w pierwszych trzech epizodach. Być może uda wam się wypatrzyć ich na dołączonym zwiastunie. Miłego oglądania.

