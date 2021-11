Wielkie emocje w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Znamy zwycięzcę programu!

O główną nagrodę w finale walczyło czworo uczestników: Robert Janowski, Barbara Kurdej-Szatan, Adam Zdrójkowski i Kasia Łaska. Uczestnicy wcielili się w role największych gwiazd muzyki.

Barbara Kurdej-Szatan jako Adele



Robert Janowski jako Eric Clapton

Robert Janowski na swoją ostatnią kreację wybrał Erica Claptona. - Po tych dziewięciu odcinkach już się niczego nie bałem, że rzucanie się ze statku na głęboką wodę to nic takiego - żartował uczestnik, który odtworzył nagranie z serii MTV Unplugged z piosenką „Layla”



Kasia Łaska jako Sia

Kasia Łaska wybrała wokalistkę o pseudonimie Sia i piosenkę „Titanium”. - Ona bardzo dużo zrobiła wcześniej, ale to się nie przebijało - tłumaczyła historię artystki Kasia Łaska. - Czuję gdzieś tam z nią połączenie. Robi fajne rzeczy, ale niewiele osób o tym wie - przyznała gwiazda.





Adam Zdrójkowski jako Dave Gahan z Depeche Mode

Ostatnia rola Adama Zdrójkowskiego to Dave Gahan z grupy Depeche Mode. - Mam problem, żeby się trochę tak otworzyć i odnaleźć. Na scenie nie czuję się bogiem - uczestnik miał pewne wątpliwości przed „Enjoy the Silence”, ale stres był dla niego tylko dodatkową motywacją. - Boję się tej postaci bardziej aktorsko niż wokalnie - dodał aktor.





Klara Williams i Chris Cugowski jako Suzi Quatro i Chris Norman

Chris Cugowski i Klara Williams jako Chris Norman & Suzi Quatro zaśpiewali taneczny przebój „Stumblin' in” z końca lat 70. - Z przyjemnością tego posłuchamy - zapowiadał Maciej Dowbor.





Paulina Sykut-Jeżyna i Tomek Ciachorowski jako Katy Perry i Snoop Dogg

Para przeniosła widzów na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych dzięki hitowi „California Girls” z 2010 roku. - Chciałabym, żeby wszystko nam się pięknie udało - zapowiadała prezenterka telewizyjna.

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Kto wygrał?

Po wielu emocjonujących występach poznaliśmy zwycięzców programu. Na Brązową Twoją Twarz zasłużył Adam Zdrójkowski. – Takiego kopa energii, jakiego dostałem w tym programie, nie dostałem chyba nigdy – mówił uczestnik. – Uświadomiłem sobie po raz pierwszy w życiu, że mogę zrobić coś więcej niż dotychczas – dodał.

Drugie miejsce zajęła Barbara Kurdej-Szatan. – To będzie w naszym domu już druga Srebrna Twarz, więc mamy parkę – zwróciła uwagę aktorka. – Dziękuję mojej córeczce, która była ze mną za każdym razem. Dziękuję również całej charakteryzacji, tancerzom – wyliczała gwiazda.

Zwycięzcą programu został Robert Janowski. Prezenter nie krył zadowolenia z wygranej. – Każdy, kto znajduje się na podium, musi czuć się zadowolony i szczęśliwy, że doszedł tak daleko – przyznał. Zwycięzca przekazał czek o wartości 100 tysięcy złotych dla Jakuba Potkańskiego z Fundacji Polsat.

„Twoja twarz brzmi znajomo” – zasady programu

Format programu „Twoja twarz brzmi znajomo” oparty jest na hiszpańskim „Your Face Sounds Familiar”. Jego prowadzącymi są Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor, a jurorami Małgorzata Walewska, Katarzyna Skrzynecka, Michał Wiśniewski oraz Gromee. Program polega na tym, że ośmioro uczestników ma za zadanie jak najwierniej odwzorować (wokalnie, ruchowo i wizualnie) występy artystów polskiego i zagranicznego rynku muzycznego. Wygrana – czek na 100 tys. złotych – jest przeznaczana na cel charytatywny.

