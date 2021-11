MTV EMA 2021. Kto triumfował? Daria Zawiałow pokonała m.in. Sanah i Zalewskiego

W niedzielę 14 listopada w Papp László Budapest Sportaréna w Budapeszcie odbyła się gala MTV EMA 2021. To już 28. gala wręczenia Europejskich Nagród Muzycznych MTV, imprezy, która odbywa się od 1994 roku.

Nominacje do MTV EMA 2021

Nominacje do nagród ogłoszone zostały oficjalnie 20 października 2021 roku, a najwięcej, bo aż osiem nominacji, otrzymał Justin Bieber. Po sześć zgarnęli Doja Cat i Lil Nas X. W tym roku organizatorzy dodali także jeszcze jedną kategorię – Best K-Pop (najlepszy wykonawca K-pop), a nominację w niej zgarnęli: BTS, MONSTA X, NCT127, TWICE oraz Lisę i Rose z grupy BLACKPINK.

Kto triumfował?

Najlepszym artystą wybrany został Ed Sheeran, który dostał także statuetkę za najlepszą piosenkę („Bad Habits”). Najlepszym artystą pop została grupa BTS, otrzymując również nagrody w kategorii najlepszy artysta K-pop oraz najlepszy zespół i najlepszy fandom. Billie Eilish dostała statuetkę za „teledysk w słusznej sprawie”, a Nicki Minaj w kategorii najlepszy artysta hip-hop. YOUNGBLUD dostał nagrodę w kategorii najlepszy artysta muzyki alternatywnej, a popularna grupa Maneskin za najlepszego artystę rockowego.

Zawiałow dziękuje fanom

W tym roku w kategorii najlepszy polski artysta nominowani byli: Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Margaret, Monika Brodka oraz Sanah. Statuetkę zgarnęła Zawiałow, która podziękowała swoim fanom na Instagramie.

„Dziękuję Wam za głosy, bez Was nie byłoby to realne” – napisała. „Jestem dumna, że mogę tu być i reprezentować nasz piękny kraj. Warto promować polską muzykę za granicą” – dodała.

