„Rolnik szuka żony”. Zaskakujący wybór Kamili i zaręczyny jednej z par. Co wydarzyło się w ostatnim odcinku?

Przypomnijmy, w nowej edycji programu „Rolnik szuka żony”, fani formatu śledzą losy dwóch rolniczek – Kamili i Elżbiety, oraz trzech rolników – Kamila, Stanisława oraz Krzysztofa. W najnowszym odcinku show bohaterowie musieli w końcu zdecydować, kogo chcą lepiej poznać, a kogo odesłać do domu.

Ostateczne wybory w „Rolnik szuka żony”

Kamila musiała dokonać wyboru między Tomaszem i Adamem. Ostatecznie postawiła na tego drugiego. Tomasz nie krył smutku, jednak przyznał, że rozumie powód Kamili, którym była różnica charakterów. Elżbieta wybrała Marka i odesłała Stanisława do domu. Kamil z kolei podtrzymał decyzję i wybrał Asię.

instagraminstagraminstagram

Twórcy show poinformowali, że wybór rolnika Stanisława poznamy w przyszłym tygodniu. „No dobra, to trochę wredne z naszej strony, ale wybór Stanisława poznacie w przyszłym tygodniu. Będą też rewizyty” – zapowiedziano.

Zaręczyny Bogusi i Krzysztofa

Największym zaskoczeniem odcinka były oświadczyny Krzysztofa. – Wiem, że krótko się znamy, ale coś tknęło we mnie. Coś tknęło i mam do ciebie pytanie. Wiesz jakie, domyślasz się, czy nie? – zapytał swoją wybrankę rolnik. Bogusia przyjęła pierścionek. – To jest miłość. Mam Bogusię i to mi wystarczy. Nie chcę nic więcej – mówił później rolnik.

instagramCzytaj też:

Pola Lis obchodziła urodziny. Rzecznik policji komentuje: Pięknie wyrosła