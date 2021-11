Adele i Oprah w intymnej rozmowie. Piosenkarka opowiedziała o podejściu fanów i mediów do jej wagi

Adele wystąpiła w niedzielę 14 listopada w Griffith Observatory w Los Angeles przed tłumem fanów i celebrytów, takich jak Lizzo, Melissa McCarthy czy Drake. Zaśpiewała 10 starych piosenek, w tym hity „Hello”, „Rolling in the Deep”, „Make You Feel My Love” oraz jej najnowszy bijący rekordy singiel „Easy on Me” z nowej płyty „30”. Pomiędzy utworami kamera przenosiła się do ogrodu różanego Oprah Winfrey, gdzie dziennikarka prowadziła wywiad z artystką. Pytała o wszystko – od utraty wagi, po rozwód czy związek piosenkarki ze słynnym agentem sportowym Richem Paulem.

Relacja Adele z jej ojcem

33-letnia piosenkarka już wcześniej w wywiadach wspominała o trudnej relacji ze swoim ojcem. Winfrey zapytała wprost, jaka „jedna głęboka rana” z przeszłości przesądziła o tym, że artystka nie chciała mieć kontaktu ze swoim ojcem. – Całkowity brak obecności i wysiłku – odpowiedziała Adele. Wyznała jednak, że gdy u jej ojca zdiagnozowano raka, znów zaczęli ze sobą rozmawiać. Nigdy nie słuchał jej muzyki, ponieważ twierdził, że byłaby dla niego zbyt bolesna, jednak – jak opowiedziała Adele – tej wiosny, gdy jego stan się pogorszył, zachęcała go do tego, głównie w kontekście piosenki „To Be Loved”.

– Moim głównym celem w życiu jest bycie kochanym w miłości. Chciałam więc, aby mój tata tego posłuchał i zdał sobie sprawę z tego, że to przez niego jeszcze tego nie doświadczyłam. On był powodem, przez który nie miałam pełnego dostępu do tego, co to znaczy być w relacji miłosnej z daną osobą – stwierdziła. Wyznała, że jej ojciec w końcu posłuchał tej piosenki i wspólnie przy niej płakali. Co więcej, słuchał też jej poprzednich albumów. Zanim zmarł, w maju, pogodzili się ze sobą.

Rozwód z Simonem Koneckim

Oprah stwierdziła, że dzięki rozwodowi Adele kobiety poczują, że mogą też tego dokonać, jeżeli nie są szczęśliwe w związkach. Piosenkarka stwierdziła, że wciąż kocha swojego byłego męża, jednak wkrótce po ich ślubie w 2018 roku, zdała sobie sprawę z tego, że po prostu "brnęła" w ten związek, zamiast żyć. Konecki mieszka teraz w domu naprzeciwko artystki w Los Angeles.

Adele wyznała, że przez swoje dzieciństwo, była sfiksowana na punkcie rodziny nuklearnej i czuła ekstremalne poczucie winy. – Wciąż do końca nie pogodziłam się z tym, że postanowiłam rozwalić życie swojego dziecka, dla samej siebie. To sprawia, że czuje się bardzo niekomfortowo. Nigdy jednak nie kwestionowałam swojej decyzji – podkreśliła.

Jak odbiera komentarze na temat utraty wagi?

Za każdym razem, gdy Adele publikuje nowe zdjęcia w internecie, żyje tym cały świat. Piosenkarka wyznała, że utrata wagi nie była do końca świadomym wyborem. – Gdy rozstałam się z mężem miałam ciężkie ataki paniki. Jedynym sposobem na zapanowanie nad nimi była siłownia – podkreśliła, dodając, że czuła się dzięki niej „spokojna i opanowana”.

Oprah zwróciła uwagę na to, że gdy ona sama straciła na wadze, jej fani mieli poczucie, że ich „opuściła”. – Moje ciało było uprzedmiotowione przez całą moją karierę. Ale kiedy byłam cięższa, wszystko było ok. Wtedy byłam za ruchem „body positive” i jestem za nim teraz. Ale nie jest moim zadaniem to, aby budować poczucie własnej wartości poszczególnych osób i poprawiać ich podejście do własnych ciał. To nie jest moja praca. Ja muszę uporządkować własne życie – podkreśliła Adele.

Nowy związek Adele

Rich Paul, nowy partner piosenkarki, jest agentem sportowym, który reprezentuje między innymi LeBrona Jamesa. Adele wyznała podczas wywiadu, że poznali się na przyjęciu urodzinowym kilka lat temu i po raz pierwszy sami spędzali czas przy kolacji, którą on uważał za spotkanie biznesowe. – Jest zabawny i bardzo sprytny. To całkiem niesamowite, móc obserwować, co on robi. Ten związek to pierwszy raz, kiedy tak naprawdę kogoś kocham i jestem otwarta na to, aby ktoś kochał mnie – powiedziała Adele.

