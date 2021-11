Janusz Sztyber, finalista „The Voice Senior”, nie żyje. Miał 70 lat

Informacja o śmierci Jana Sztybera pojawiła się na jego oficjalnym profilu na Facebooku. „Z przykrością informuję, że w dniu dzisiejszym 13.11.2021, odszedł od nas na wieczny spoczynek Janusz Sztyber, uczestnik pierwszej edycji »The Voice Senior«” – czytamy. Smutną wiadomość w rozmowie z portalem Plejada.pl potwierdził także Szymon Małka.

Kariera Janusza Sztybera

Janusz Sztyber urodził się 25 listopada 1951 roku w Elblągu. Ukonczył szkołę muzyczną w klasie skrzypiec. Był członkiem grupy wokalnej Familia, założonego przez Antoniego Kopffa. W 1980 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędził 27 lat. Ukończył wydział realizacji telewizyjnej na Columbia College w Chiacago w 1985 roku, a później także Sherwood Conservatory School of Drama.

W 2006 roku w Warszawie rozpoczął współpracę z TR Studios jako lektor. Realizował się także jako aktor. Mogliśmy oglądać go w serialach „Na dobre i na złe” czy „Samo życie”. W 2015 był półfinalistą 10. edycji programu Must Be the Music. Tylko muzyka na Polsacie, a w 2019 finalistą 1. edycji The Voice Senior na antenie TVP2.

Mieszkał w Warszawie. Współpracował z dwumiesięcznikiem „Replika”, który porusza tematykę LGBTQ, a jego wydawcą jest stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii.

