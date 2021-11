Tydzień na Netflix. Masa dobrych nowości od serwisu. Co obejrzymy?

Na platformie Netflix w tym tygodniu pojawi się kilka ciekawych propozycji dla fanów seriali, filmów i dokumentów. Wśród wyczekiwanych nowości z pewnością jest też „Zamiana z księżniczką 2” z Vanessą Hudgens w roli głównej. Na Netflix zostaną dodane też dwa sezony (7 i 8) reality show „Z kamerą u Kardashianów”, a już od dziś oglądać możemy anime „Kuroko's Basketball: Last Game”.

Sprawdźcie nowości i przekonajcie się, czy znajdziecie coś dla siebie.

„Czerwona nota”



Genialny śledczy kontra oszuści wszech czasów.

Wystawiana przez Interpol czerwona nota to globalny list gończy za najbardziej poszukiwanymi przestępcami na świecie. Jednak gdy ryzykowny napad sprawia, że krzyżują się ścieżki najlepszego behawiorysty z FBI (Johnson) i dwójki rywalizujących ze sobą przestępców (Gadot, Reynolds), trudno przewidzieć, co się wydarzy.



„Pomiędzy” (ang. „Passing”)



Nowy Jork, lata 20. XX wieku. Życie pewnej Afroamerykanki zmienia się diametralnie po odnowieniu kontaktu z przyjaciółką z dzieciństwa, która teraz podaje się za białą.



„Kuroko's Basketball: Last Game”



Kuroko wraca do Pokolenia Cudów, gdy dawni rywale zostają upokarzająco pokonani w pokazowym meczu ze słynnym zespołem streetballowym.



„Riverdale”, sezon 6. – 17 listopada



Mroczny serial dla nastolatków powraca z szóstym sezonem.



„Król tygrysów”, sezon 2. – 17 listopada



Wydawało Ci się, że wszystko zostało już powiedziane? W drugim sezonie „Króla tygrysów" przyjrzymy się tajemnicom i postaciom, które rozpalały wyobraźnię tysięcy widzów.



„Z kamerą u Kardashianów” sezony 7 i 8 – 17 listopada



Codzienne życie ekscentrycznej rodziny Kardashianów mieszkającej w Los Angeles.



„Kajko i Kokosz”, część 2. – 17 listopada



Kajko i Kokosz są podwładnymi kasztelana Mirmiła. Jak przystało na słowiańskich wojów bronią swojej osady przed wszelkimi niebezpieczeństwami.



„Zamiana z księżniczką 2” – 18 listopada



Gdy cenna świąteczna relikwia zostaje skradziona, wyglądające identycznie Margaret i Stacy proszą o pomoc swoją zuchwałą sobowtórkę Fionę i jej przystojnego byłego.



„Cowboy Bebop” – 18 listopada



Grupa nietypowych łowców nagród próbuje dopaść najgroźniejszych w całym Układzie Słonecznym przestępców. Ta ekipa za pieniądze zrobi wszystko - nawet uratuje świat.Czytaj też:

