Politycy PiS skrytykowali film „W lesie dziś nie zaśnie nikt 2” Netfliksa. „Niebywały skandal”

W filmie „W lesie dziś nie zaśnie nikt 2”, kontynuacji pierwszego polskiego slashera dla Netfliksa, funkcjonariuszka policji nie może poradzić sobie z zabójczymi potworami i wzywa na pomoc Wojska Obrony Terytorialnej. Okazuje się, że są to dwaj bracia w średnim wieku, którzy spożywają przed telewizorem piwo. Nad ich łóżkiem wisi symbol swastyki. Są nieudolni i nie potrafią posługiwać się bronią.

Politycy PiS o filmie „W lesie dziś nie zaśnie nikt 2”

O przedstawienie w filmie jednej z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dziennikarze portalu Wirtualnemedia.pl zapytały polityków PiS. Jan Mosiński ocenił, że to „plucie na mundur żołnierza polskiego” i zaznaczył, że „nie można na to pozwolić”. Całą sytuację nazwał „niebywałym skandalem”. – Netflix funkcjonuje jako amerykańska platforma streamingowa. Nie wiem czy jest możliwość podjęcia jakiś kroków prawnych w stosunku do tej podłej insynuacji dotyczącej żołnierzy WOT-u. Bez wątpienia coś trzeba w tej sprawie zrobić. Nie wiem czy KRRiT ten temat podejmie, ale to ohydne kłamstwo, które powinno spotkać się z jakąś reakcją – stwierdził.

Podobną opinię wyraził w rozmowie z portalem Robert Telus z PiS. – Jeżeli krytykują naszych „terytorialsów”, to próbują uderzyć i wyśmiać to, co jest dobre – ocenił. – Jeżeli ktokolwiek próbuje kpić z naszego munduru, powinien być za to potępiony – dodał.

„W lesie dziś nie zaśnie nikt 2” – o czym jest film?

Głównym bohaterem filmu jest Adaś, młody, samotny, nieszczęśliwy policjant z małej wsi na Podlasiu. Ignorowany przez swoich kolegów oraz piękną i niezwykle pewną siebie Wanessę, nieśmiały chłopak szuka swojego miejsca na świecie. W sequelu poznamy również dalsze losy Zosi, która pokaże zupełnie nowe i zaskakujące oblicze.

„W lesie dziś nie zaśnie nikt 2” to przewrotna, ironiczna, groteskowa i krwawa historia o poszukiwaniu miłości i odkrywaniu samego siebie w świecie, w którym zdecydowanie więcej nas dzieli niż łączy.

Kto wystąpił w filmie?

Film, podobnie, jak poprzednią część wyreżyserował Bartosz M. Kowalski. Scenariusz napisał on sam wraz z Mirellą Zaradkiewicz. W obsadzie 2. części tej opowieści znaleźli się: Mateusz Więcławek, Julia Wieniawa, Zofia Wichłacz, Andrzej Grabowski, Wojciech Mecwaldowski, Sebastian Stankiewicz, Robert Wabich i Izabela Dąbrowska.

