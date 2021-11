DiCaprio, Chalamet i Streep w nowym zwiastunie „Nie patrz w górę” Netfliksa

„Nie patrz w górę” – o czym będzie film?

Studentka astronomii Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) i jej profesor dr Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) odkrywają, że po Układzie Słonecznym krąży kometa. Problem w tym, że znajduje się ona na kursie kolizyjnym z Ziemią – i jakby tego było mało – nikt się tym nie przejmuje. Okazuje się, że próba ostrzeżenia ludzkości przed zabójczym zagrożeniem wielkości Mount Everestu prowadzi do wielu niezręcznych sytuacji. Z pomocą dr. Oglethorpe'a (Rob Morgan) Kate i Randall szturmują media. Zaczynają od biura beztroskiej prezydent Orlean (Meryl Streep) i jej spolegliwego syna Jasona (Jonah Hill), który jest też szefem jej sztabu, a kończą w rozrywkowym porannym programie The Daily Rip prowadzonym przez Brie (Cate Blanchett) i Jacka (Tyler Perry). Do zderzenia komety z Ziemią zostało tylko sześć miesięcy, a opanowanie 24-godzinnego cyklu obiegu informacji i przyciągnięcie uwagi zafascynowanej mediami społecznościowymi opinii publicznej, zanim będzie za późno, okazuje się szokująco komicznym doświadczeniem. Co trzeba zrobić, by świat po prostu spojrzał w górę?

Twórcy i obsada

Autorem scenariusza do filmu „Nie patrz w górę" i jego reżyserem jest laureat Oscara® Adam McKay („Big Short"). W pozostałych rolach wystąpią: Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (znany jako Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis i Tomer Sisley.

Kiedy premiera filmu?

Film „Nie patrz w górę” zadebiutuje na platformie Netflix 24 grudnia 2021 roku. Wcześniej – 10 grudnia – pojawi się w wybranych kinach.

