„Spider-Man. Bez drogi do domu” z oficjalnym zwiastunem. Marvel potwierdza przeciwników

Film „Spider-Man. Bez drogi do domu” opowiada o tym, jak po ujawnieniu swojej prawdziwej tożsamości zdemaskowany przyjazny bohater z sąsiedztwa nie jest w stanie oddzielić swojego normalnego życia jako Peter Parker od wysokiej stawki bycia superbohaterem. Prosi o pomoc Doktora Strange’a, a wtedy sytuacja jeszcze bardziej się zaognia, zmuszając go do odkrycia, co naprawdę oznacza być Spider-Manem.

Nowy oficjalny zwiastun filmu potwierdza to, na co wskazywał wcześniej plakat filmu – wrócili Electro, Doktor Octopus, Sandman czy Zielony Goblin. „Są zagrożeniem dla naszego wszechświata” – mówi mu Doktor Strange, wyjaśniając bałagan, w jakim się znaleźli. Całe zamieszanie jest wynikiem zaklęcia, które poszło nie tak, po tym, jak Peter poprosił Strange'a o pomoc w naprawieniu szkód wyrządzonych przez Mysterio pod koniec ostatniego filmu, w którym bohater został ujawniony światu jako Spider-Man.

Obsada i twórcy

Film wyreżyserował Jon Wats, a scenariusz napisali wspólnie Christ McKenna, Erik Sommers i Steve Ditko. W obsadzie znaleźli się między innymi: Tom Holland (Peter Parker), Zendaya (MJ), Marisa Tomei (May Parker), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), J.K. Simmons (J. Jonah Jameson), Jon Favreau (Hogan), Angourie Rice (Betty Brant), Jamie Foxx (Max Dillon) czy Benedict Wong (Wong).

Kiedy premiera filmu?

Film „Spider-Man: Bez drogi do domu” trafi do polskich kin już 17 grudnia tego roku.



