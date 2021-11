Piotr Gąsowski w szpitalu, opublikował nagranie. „Dopadło i mnie”

Aktor filmowy, serialowy i dubbingowy, którego widzowie dobrze znają w ról w takich produkcjach jak „Pan Tadeusz”. „Daleko od noszy” czy „Hela w opałach”, od jakiegoś czasu kojarzony jest głównie z programem „Twoja twarz brzmi znajomo”, który prowadzi wraz z Maciejem Dowborem i Krzysztofem Ibiszem.

„Dopadło i mnie”

W środę nad ranem Piotr Gąsowski trafił do szpitala z powodu zarażenia się koronawirusem. Aktor poinformował o tym fakcie sam za pośrednictwem Instagrama. „Dzień dobry państwu, w końcu mnie też dopadł COVID-19, ale jak chorować, to tylko z taką ekipą, która tu przyjechała, naprawdę dziękuje wam” – mówi Gąsowski na nagraniu, pokazując ratowników medycznych. Gąsowski ma na twarzy maskę tlenową i słychać, że trudno mu się oddycha.

Gąsowski był zaszczepiony na COVID-19

W kolejnym wpisie aktor dodał, że jest zaszczepiony i z pewnością przechodzi koronawirusa lepiej niż ci, którzy tego jeszcze nie zrobili. „Uwaga! Relacja niesponsorowana! Dlatego, że jestem zaszczepiony, przechodzę to w miarę łatwo, w przeciwieństwie do niezaszczepionych pacjentów. Widzę to wokół mnie!” – napisał w relacji.

