Piotr Zelt „odjechał z nienawiści”? Aktor usunął już posty, jednak w internecie nic nie ginie

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wywołuje skrajne reakcje wśród Polaków. W mediach społecznościowych upust swoim emocjom związanym z kryzysem dają także gwiazdy. Po tym, jak Barbara Kurdej-Szatan została skrytykowana za swój wpis na temat Straży Granicznej, internauci zwrócili uwagę na komentarze o podobnej tematyce na profilach Piotra Zelta. W nich aktor znany głównie z ról w „13 posterunku” czy „Kilerze”, nie przebierając w słowach wielokrotnie obraził rzeczniczkę Straży Granicznej Annę Michalską.

Zelt obraża rzeczniczkę Straży Granicznej

Obrażające wpisy zniknęły już z Facebooka Piotra Zelta, jednak w internecie nic nie ginie. Screeny komentarzy i postów trafiły między innymi na Twittera. Opublikował je między innymi Mateusz Magdziarz, dyrektor TVP3 Opole.

Na jednym z nich widzimy zdjęcie rzeczniczki Straży Granicznej Anny Michalskiej i podpis Zelta: „Pani »rzecznik« SG, twarz bestialskich, bandyckich standardów państwa PiS”. W komentarzach aktor dopisał: „Nadzwyczaj odpychająca kobieta. Tak jak wygląda, takie prezentuje opinie. Pasowałaby na funkcjonariuszkę Ravensbruck”.

twitter

Zelt o PiS

W innym wpisie Zelt odnosi się do partii rządzącej. „Ch**, chwilowo zarządzający bandą ch****, właśnie dowiaduje się, jakie są nastroje społeczne. Lata mu to. Szefa ma w Moskwie. To nie żaden wizjoner, strateg, to zwykła miernota, brudas, abnegat i fleja, kryptogej, przesiąknięty komunistyczną mentalnością, rozumiejący tylko tyle, że musi zastąpić komunizm, który się zużył, regularnym faszyzmem. Każdy popierający tych zwyrodnialców spod znaku PiS, jest zdrajcą Polski, cynicznym koniunkturalistą, dorobkiewiczem, chcącym się podłączyć pod koryto, albo łajdakiem, świnią, ewentualnie zapyziałym durniem, prymitywem, broniącym sławojki, nieuctwa i obs****** gaci. Nie widzę innej możliwości” – czytamy.

