Nie wiesz, co obejrzeć? To 20 najlepszych seriali oryginalnych Netflix. Czołówka może cię zaskoczyć

20. „The Crown”



Po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią Wielkiej Brytanii zostaje jego córka Elżbieta II. Kobieta obejmuje tron w momencie, kiedy imperium chyli się ku upadkowi.



19. „Ty”



Menadżer księgarni zakochuje się w początkującej poetce. Z czasem zaczyna mieć obsesję na punkcie kobiety i likwiduje każdą przeszkodę mogącą zaszkodzić ich relacji.



18. „The Umbrella Academy”



Dysfunkcyjna rodzina superbohaterów wspólnie próbuje rozwiązać tajemnicę śmierci ojca i zapobiec apokalipsie.



17. „Luke Cage”



W trakcie nieudanego eksperymentu niesłusznie skazany mężczyzna zyskuje nadzwyczajną siłę oraz wytrzymałość. Dzięki nowym zdolnościom ucieka z więzienia i staje się najemnikiem.



16. „Seria niefortunnych zdarzeń”



Po śmierci rodziców, trójka rodzeństwa trafia pod opiekę ekscentrycznego aktora hrabiego Olafa, który nie cofnie się przed niczym, aby zdobyć odziedziczony przez dzieci majątek.



15. „Atypowy”



Sam to wchodzący w dorosłość 18-latek ze spektrum autystycznym. Pewnego dnia decyduje się na wyjście spod matczynej kontroli oraz znalezienie dziewczyny.



14. „Santa Clarita Diet”



Życie przeciętnej pary agentów nieruchomości ulega zmianie, gdy żona przemienia się w zombie.



13. „Sense8”



Połączona parapsychicznie grupa ludzi musi ustrzec się przed tymi, którzy traktują ich jako zagrożenie dla całej cywilizacji i porządku świata.



12. „Altered Carbon”



Daleka przyszłość, gdzie świadomość można przenosić z ciała do ciała. Pewien buntownik zostaje przywrócony do życia, aby rozwiązać skomplikowaną sprawę morderstwa.



11. „Orange Is the New Black”



Piper Chapman zostaje skazana na 15 miesięcy więzienia za przestępstwo sprzed dekady.



10. „Jessica Jones”



Była superbohaterka postanawia zmienić swoje życie i zostaje prywatnym detektywem.



9. „Wiedźmin”



Wiedźmin Geralt, zmutowany łowca potworów, szuka swojego miejsca w świecie, gdzie ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra.



8. „The Defenders”



Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage i Iron Fist stają do walki z przestępczością w Nowym Jorku.



7. „Ozark”



Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.



6. „Mindhunter”



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



5. „Narcos”



Dwaj agenci zostają wysłani do Kolumbii, aby zakończyć działalność handlarza narkotyków.



4. „Nawiedzony dom na wzgórzu”



Rodzina zmaga się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.



3. „Daredevil”



Niewidomy prawnik, mając wyczulone pozostałe zmysły, zwalcza przestępczość na ulicach Nowego Jorku jako zamaskowany superbohater.



2. „The Punisher”



Brutalny mafiozo, Howard Saint, morduje rodzinę agenta FBI, Franka Castle. Zrozpaczony mężczyzna poprzysięga krwawą zemstę.



1. „Stranger Things”



Podczas powrotu do domu znika dwunastoletni Will Byers. Zaginięcie chłopca jest początkiem dziwnych i niebezpiecznych wydarzeń trapiących prowincjonalne miasteczko.

