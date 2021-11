QUIZ:

Jak dobrze pamiętasz bohaterów „Harry'ego Pottera”? Sprawdź się!

„Harry Potter”

Seria ośmiu brytyjko-amerykańskich filmów z lat 2001-2011 szacunkowo zarobiła na całym świecie 7,7 miliardów dolarów. To adaptacja siedmiu powieści J.K. Rowling, której najważniejszym wątkiem jest walka czarodziejów, w szczególności Harry'ego, z czarnoksiężnikiem Lordem Voldemortem, który dąży do zyskania nieśmiertelności i przejęcia władzy nad światem magii. Seria była przepustką do sławy takich gwiazd jak Daniel Radcliffe, Rupert Grint czy Emma Watson.

Czytaj też:

Bohaterowie „Harry'ego Pottera” wracają do Hogwartu! Znamy datę premiery