„Fakty” krytykowane za materiał po śmierci Durczoka. „TVN dogonił poziomem reżimową”

Kamil Durczok zmarł we wtorek 16 listopada nad ranem. Wieloletni dziennikarz TVN24 zmarł po długiej reanimacji. Przyczyną śmierci był rozległy krwotok wewnętrzny, którego lekarze nie byli w stanie opanować. Po tym, jak informacja o śmierci dziennikarza obiegła media, Durczoka żegnali znajomi, przyjaciele i politycy. Informacja o tym pojawiła się także w „Faktach” na antenie TVN, których dziennikarz był redaktorem naczelnym i prowadzącym od 2006 do 2015 roku. Po raz ostatni w programie wystąpił 5 lutego 2015 roku. W latach 2008-2015 prowadził także rozmowy z politykami w ramach „Faktów po Faktach” w TVN24.

W „Faktach” o Durczoku

We wtorek w „Faktach” wyemitowany został pożegnalny materiał, który zapowiedział Grzegorz Kajdanowicz. Przypomniano w nim, że Durczok pracował w stacji przez 9 lat, a wcześniej spędził kilkanaście lat w redakcji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej oraz Polsacie. Czas poświęcono także na to, aby przypomnieć o tym, ile nagród otrzymał podczas swojej kariery Durczok. Nie pominięto także wątku problemów w życiu prywatnym byłego szefa „Faktów”.

W materiale reporter Jarosław Kostkowski nawiązał do wywiadu, którego Durczok udzielił kilka lat temu Markowi Czyżowi. Odniósł się w nim do swojego zawodowego „upadku”, spowodowanego zarzutami dotyczącymi „niewłaściwych zachowań” wobec swoich współpracowników w TVN. „Były też poważne zarzuty, które skutkowały załamaniem kariery i rozstaniem z TVN w 2015 r. Raport wewnętrznej komisji potwierdził oskarżenia dot. mobbingu i wykorzystania seksualnego” – mogli usłyszeć widzowie we wtorkowym materiale „Faktów”.

Komentarze po emisji materiale o Durczoku na antenie TVN

Link do materiału „Faktów” TVN o Durczoku został zamieszczony na Facebooku stacji. Tam zebrał aż 3,7 tysięcy reakcji i ponad 1,2 tysięcy komentarzy. Jak się okazuje, są to głównie negatywne wpisy.

„Żałosne, male i płytkie to pożegnanie było. Lepiej żeby nic nie mówili. Przykro mi ze TVN dogonił poziomem reżimową. Dno..”. – pisze jedna z internautek. „Durczok nawalony i naćpany jadący przez pół Polski miał więcej klasy i był mniej żenujący niż wy wczoraj” – napisała kolejna. „TVN nie dość że sięgnęło dna to dokonało tam odwiertu. Nawet TVP-is nie odwaliło takiej szopki..”. – czytamy w innym.

Wśród setek komentarzy wiele traktuje o tym, że „TVN udało się przebić TVP”. „Przykre! To już w wiadomościach na TVP lepiej Go pożegnali” – stwierdziła jedna z komentujących. „Udało wam się przebić TVP” – dodała kolejna.

