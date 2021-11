„Nasz nowy dom”. Dowbor pomoże schorowanemu małżeństwu. Wielki remont już w dzisiejszym odcinku

W Jaroszewie Biskupim w północnej części Mazowsza mieszka pani Hanna, z synem Łukaszem, synową Sabiną i sześcioletnią wnuczką Zuzią. Rodzina przeniosła się do niewielkiej wsi w poszukiwaniu spokoju.

Trudna sytuacja rodziny

Niestety pan Łukasz zachorował na stwardnienie rozsiane, a u pani Sabiny stwierdzono genetyczną chorobę prowadzącą do zwyrodnienia układu nerwowego. Kobieta nie porusza się już samodzielnie, ma kłopoty z mową. Pan Łukasz jest coraz słabszy, z trudem przychodzi mu pomoc żonie. Pani Hanna staje przed zadaniem wychowania małej Zuzi i opieki nad synem i synową. A wszystko to w domu całkowicie nieprzystosowanym do potrzeb rodziny, z niewygodną łazienką, dziurawym dachem, instalacją elektryczną zagrażającą życiu i piecem – kopciuchem wymagającym nieustannego dźwigania opału.

Katarzyna Dowbor i jej ekipa postanowili pomóc rodzinie. Poważne zmiany w w domu wprowadzą Martyna Kupczyk i ekipa Przemka Oślaka. Efekty zobaczymy już dziś, tymczasem publikujemy, jak wyglądał dom przed metamorfozą.

Kiedy oglądać nowy odcinek programu „Nasz nowy dom”?

Nowy odcinek „Naszego Nowego Domu” już dziś, 18 listopada, o godzinie 20:05 na antenie Polsatu.

