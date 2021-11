25+ najlepszych seriali o kobietach i dla kobiet. Podpowiadamy, gdzie je obejrzycie

„Fosse/Verdon” – HBO GO



Jedna z najlepszych produkcji ostatnich lat, opowiadająca o romantycznej ale też profesjonalnej relacji pomiędzy legendarnym choreografem i reżyserem Bobem Fossem („Kabaret”, „Chicago”), w którego wciela się Sam Rockwell oraz Gwen Verdon – amerykańską aktorką i tancerką, czterokrotną zdobywczynią Tony Award i odznaczoną Narodowym Medalem Sztuki. W tej roli wspaniała Michelle Williams. Przy produkcji serialu pracował sam Lin-Manuel Miranda (m.in. sztuka „Hamilton”), Thomas Kail i Steven Levenson.

Kiedy spotykają się po raz pierwszy w latach 50. Gwen jest królową Broadwayu, a Bob początkującym choreografem. W końcu zakochują się w sobie i odkrywają elektryzujący potencjał przy współpracy nad wspólnymi projektami. Akcja serialu opowiada jednak szerzej o ich związku po 20 wspólnie spędzonych latach, gdy mają córkę Nicole (Juliet Brett) i mieszkają w nowojorskim apartamencie. Teraz role się odwróciły. Bob jest wziętym reżyserem, a Gwen ma problemy ze znalezieniem ról.



„Wielkie kłamstewka” – HBO GO

Serial o kobietach i dla kobiet z imponującą obsadą (Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoe Kravitz, Laura Dern i Meryl Streep). Idealne życie trzech matek przybiera nieoczekiwany obrót, gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni. Twórcą serialu jest David E. Kelley, znany z „Ally McBeal”, „Boston Public” czy „Gdzie diabeł mówi dobranoc”.





„Sprzątaczka” – Netflix

Jeden z najnowszych seriali Netfliksa, który przez kilka tygodni był wśród najpopularniejszych na platformie. Po odejściu od przemocowego partnera samotna matka podejmuje się pracy sprzątaczki, by związać koniec z końcem i zapewnić córce lepszą przyszłość. W tym dramacie inspirowanym bestsellerowymi wspomnieniami obok Andie MacDowell występuje jej córka Margaret Qualley.





„Seks w wielkim mieście” – HBO GO

Ten serial w latach 90. uważany był za absolutnie przełomowy. W Nowym Jorku mieszkają cztery różne kobiety, które są tak blisko siebie, że zwierzają się sobie z każdej przygody seksualnej i problemów osobistych. Wyzwolona seksualnie specjalistka PR Samantha Jones, sarkastyczna prawniczka Miranda Hobbes, wierząca w prawdziwą miłość właścicielka galerii sztuki Charlotte York i neurotyczna pisarka Carrie Bradshaw, która zbiera ich i swoje historie w cotygodniowej kolumnie gazety „The New Yorker”, pt. „Seks w wielkim mieście”. Jest też ona narratorem całej serii.





„Plotkara” – HBO GO

Coś dla młodszej publiczności. Popularna seria była początkiem kariery dla takich aktorów jak Penn Badgley, Blake Lively, Leighton Meester czy Ed Westwick. Narratorem serialu jest bloggerka Plotkara o nieznanej tożsamości (głos Kristen Bell); opisuje ona skandaliczne życie uczniów prywatnej szkoły na Upper East Side w Nowym Jorku. Serial rozpoczyna się powrotem na Upper East Side Sereny van der Woodsen (Blake Lively) z tajemniczego pobytu w szkole z internatem w Connecticut. Nikt nie wie dlaczego wyjechała, i z jakiego powodu wróciła. Blair Waldorf (Leighton Meester), królowa Constance Billard, a zarazem była przyjaciółka Sereny nie cieszy się z jej powrotu, w przeciwieństwie do swojego chłopaka, Nate’a Archibalda (Chace Crawford), który darzył Serenę nie tylko sympatią.





„Euforia” – HBO GO



Nastolatka zakończyła niedawno odwyk i zastanawia się nad swoją przyszłością. Jej życie gwałtownie się zmienia, kiedy poznaje Jules Vaughn, transseksualną dziewczynę, która niedawno przeprowadziła się do miasta po rozwodzie swoich rodziców i podobnie jak Rue szuka swojego miejsca na Ziemi.



„Fleabag” – Amazon Prime Video

Serial Phoebe Waller-Bridge, w którym gra ona też główną rolę. Główna bohaterka najchętniej przywdziewa maskę oschłej, złej, seksualnie wyzwolonej, a nawet: wyuzdanej dziewczyny, która „wszystko już widziała”, która zmienia partnerów jak rękawiczki, niczym i nikim się nie przejmując. Jaka jest naprawdę? Samotna, pogrążona w żalu, ciekawa i próbująca zrozumieć świat, w który się rzuca i którego się boi. Panicznie boi się wszystkich, którzy staną „za blisko” i odkryją jej delikatność. Boi się zranienia.





„Pani Fletcher” – HBO GO



Eve Fletcher (Kathryn Hahn), samotna matka po czterdziestce, która jest dyrektorem ośrodka dla seniorów, odwozi swojego jedynego syna na kampus akademicki, po czym wraca do pustego domu. W tym czasie jej syn Brendan (Jackson White), lubiany przez wszystkich, choć czasem bezmyślny, nawiązuje nowe znajomości. Brendan szybko uświadamia sobie, że życie na uczelni wśród wyrobionych towarzysko i świadomych politycznie studentów będzie dla niego dużo bardziej skomplikowane, niż się wcześniej spodziewał. Matka i syn zaczynają cieszyć się nową wolnością, co jednak nie zawsze daje im szczęście. Staje się to dla twórców pretekstem, by poruszyć takie tematy, jak rodzicielstwo, seksualność, miłość i tożsamość w czasach, w których ramy i definicja seksualności oraz tożsamości płciowej szybko się zmieniają.



„Niewiarygodne” – Netflix



Historia oparta na faktach, która w uderzający sposób pokazuje losy ofiar przestępstw seksualnych. Gdy młoda kobieta zostaje oskarżona o kłamstwo w sprawie gwałtu, dwie policjantki badają serię zaskakująco podobnych ataków. Serial inspirowany prawdziwymi zdarzeniami.



„Obsesja Eve” – HBO GO

„Obsesja Eve” to oparty na powieści Luke'a Jenningsa serial, za produkcję którego odpowiada Sid Gentle Films Ltd. Eve jest agentką MI6, Villanelle to z kolei piękna, psychopatyczna zabójczyni. Kobiety łączy obopólna obsesja na swoim punkcie. W role głównych bohaterek wcielają się wyróżniona Złotym Globem i nominacją do nagrody Emmy za stworzoną przez siebie kreację Sandra Oh (serial „Chirurdzy”) oraz Jodie Comer (serial „Doktor Foster”).





„Ostre przedmioty” – HBO GO



Serial na podstawie książki Gillian Flynn („Zaginiona dziewczyna”, „Mroczny zakątek”). Dziennikarka St. Louis Chronicle, Camille Preaker (Amy Adams) zostaje wysłana do swojego rodzinnego miasteczka Wind Gap, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach, z których jedna została odnaleziona martwa. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami. Zadanie, które łączy ponownie Camille z jej apodyktyczną matką Adorą, ojczymem Alanem Crellinem i przyrodnią siostrą Ammą, przywołuje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, w tym śmierć młodszej siostry Camille Marian.



„Gambit królowej” – Netflix

Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial Netflix pt. „Gambit królowej” to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.





„Sex Education” – Netflix



Serial opowiada historię nastoletniego Otisa, który posiada ogromną wiedzę na temat seksu, ponieważ jego matka Jean jest seksuolożką. Po rozwodzie rodziców właśnie przez nią jest wychowywany. Często przysłuchuje się prowadzonym przez nią sesjom terapeutycznym.



„Nawiedzony dom na wzgórzu” – Netflix



Jeden z najlepszych seriali ostatnich lat. To wykorzystująca retrospekcje opowieść o rodzinie zmagającej się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.



„Nawiedzony dwór w Bly” – Netflix



Serial oparty jest luźno na powieści grozy z 1898 roku „W kleszczach lęku” (ang. „The Turn of the Screw”) Henry'ego Jamesa. Od twórcy „Nawiedzonego domu na wzgórzu” Mike'a Flanagana i producenta Trevora Macy'ego jest kolejnym rozdziałem antologii „Nawiedzony”.

Akcja toczy się w Anglii w latach 80. Po tragicznej śmierci niani, Henry Wingrave (Henry Thomas) zatrudnia kolejną młodą kobietę (Victoria Pedretti), Amerykankę, do opieki nad jego osieroconymi siostrzenicą i siostrzeńcem (Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth), którzy mieszkają w Bly Manor z szefem posiadłości Owenem (Rahul Kohli), ogrodnikiem Jamie (Amelia Eve) i gospodynią, panią Grose (T'Nia Miller). Wszystko jest jednak zupełnie inne, niż się wydaje. Stulecia mrocznych sekretów czekają na odkrycie w tym mrożącym krew w żyłach gotyckim romansie. W Bly Manor śmierć nie oznacza odejścia.



„Hollywood” – Netflix

Jedna ze świetnych serii Ryana Murphy'ego bada, jak mogłyby wyglądać początki Hollywood, gdyby nie był kontrolowany przez białych mężczyzn. Grupa początkujących aktorów, aktorek, filmowców i twórców pokazuje widzom, że są w stanie zrobić niemal wszystko, aby ziściły się ich marzenia o wielkiej karierze.





„The Morning Show” – Amazon Prime Video

Nagrodzony statuetką Emmy serial bez skrupułów ukazuje współczesne miejsce pracy okiem ludzi, którzy każdego ranka pomagają Ameryce się obudzić. Opowieść osadzona jest w erze post-MeToo i skupia się na pierwszych próbach pociągnięcia do odpowiedzialności seksualnych przestępców i tych, którzy ich kryli.





„Orange Is the New Black” – Netflix



Serial opowiada historię Piper Chapman (Taylor Schilling), która na 15 miesięcy zostaje zesłana do żeńskiego więzienia za posiadanie walizki pełnej pieniędzy z transakcji narkotykowych swojej byłej dziewczyny i międzynarodowej przemytniczki narkotyków Alex Vause (Laura Prepon).



„Wspaniała pani Maisel” – Amazon Prime Video

Akcja serialu rozgrywa się na przełomie lat 50. i 60. Opowiada o Miriam "Midge" Maisel, która wiedzie wraz ze swoim mężem i dwójką dzieci perfekcyjne życie. Wszystko zmienia się, gdy jej małżonek postawia odejść do innej kobiety. Miriam odkrywa przez przypadek swój talent do stand-upu i łamie tym wszelkie konwenanse.





„Pracujące mamy” – Netflix





Od zlecania dziadkom opieki nad dziećmi po radzenie sobie z poporodową depresją — cztery przyjaciółki doświadczają uroków życia w roli świeżo upieczonych matek. Jest prawdziwie, jest zabawnie i cholernie interesująco.



„Wybory Paytona Hobarta” – Netflix

Kolejny serial Ryana Murphy'ego dla Netfliksa. Głównym bohaterem jest Payton Hobart, uczeń liceum w Santa Barbara, który postanawia zostać przewodniczącym samorządu uczniowskiego i prezydentem Stanów Zjednoczonych. Rozpoczyna w szkole kampanię wyborczą.





„Kochane kłopoty” – Netflix



Rory wraz z matką Lorelai mieszkają w małym miasteczku Stars Hollow. Obie są sobie bardzo bliskie, nie tylko jako rodzina, ale również jako przyjaciółki. Rory uczy się w pobliskiej szkole w Chilton, jej matka natomiast prowadzi hotel Independence Inn. Razem przeżywają problemy szkolne i sercowe Rory, a także konflikty Lorelai z rodzicami.



„Ally McBeal”

Klasyk, który swoją premierę miał w latach 90. Tytułowa bohaterka serialu Ally McBeal (grana przez Calistę Flockhart) z zawodu jest prawnikiem, ma około 30 lat i pracuje w fikcyjnej bostońskiej kancelarii prawniczej Cage & Fish, prowadzonej przez jej kolegę z czasów studiów (Richard Fish – grany przez Grega Germanna) i jego wspólnika (John Cage – Peter MacNicol). W firmie Ally spotyka swoją pierwszą miłość – z Billym spędziła swoje dzieciństwo, z nim dorastała; rozłączyły ich odległe miejsca studiów, chociaż kierunek ten sam – prawo. Billy Thomas (Gil Bellows) jest już żonaty, a jego żona (Georgia Thomas – w tej roli Courtney Thorne-Smith) również pracuje w kancelarii Richarda.





„Dobre miejsce” – Netflix



Ta urocza komedia z Kristen Bell w roli głównej ma 3. sezony, którymi możesz delektować się na Netfliksie. Bell wciela się w Eleanor Shellstrop, kobietę, która przypadkowo po śmierci trafia do utopijnego nieba/„dobrego miejsca”. Przy pomocy profesora etyki stara się stać się lepszą osobą. Wiążę się to oczywiście z zabawnymi wybrykami i głębokimi debatami na temat moralności.



„Przyjaciele” – HBO GO

„Przyjaciele” to amerykański serial komediowy o grupie przyjaciół mieszkających na Manhattanie, w Nowym Jorku, wyświetlany w latach 1994-2004. Serial został wyświetlony w ponad 100 krajach. Ostatni odcinek w Stanach Zjednoczonych obejrzało 51,1 mln widzów. Podczas dziesięciu lat produkcji otrzymał 7 nagród Emmy, w tym dla najlepszego serialu komediowego, a także Złoty Glob, dwie nagrody Stowarzyszenia Aktorów Filmowych oraz 56 innych nagród i 152 nominacje. Wielu fanów „Przyjaciół” zna każdy odcinek, każdą scenę i umie powtórzyć niemal wszystkie żarty.





„Newsroom” – HBO GO

Świetny i mało znany serial, którego akcja rozgrywa się za kulisami telewizji informacyjnej nadającej program przez całą dobę. Bohaterami są prowadzący (w tej roli Jeff Daniels), nowa producentka (Emily Mortimer), członkowie ekipy realizacyjnej (Alison Pill, John Gallagher Jr., Olivia Munn, Dev Patel, Thomas Sadoski) oraz ich szef (Sam Waterston). Jane Fonda zagrała Leonę Lansing, prezes macierzystej spółki stacji.





„Mad Men” – Amazon Prime Video



Akcja serialu rozgrywa się w latach 60' XX wieku, w Nowym Jorku. Skupia się na Donie Draperze, wysoko cenionym specu od reklamy, oraz ludziach, którzy otaczają go w pracy i poza nią. Przedstawia także zmiany obyczajów amerykańskiego społeczeństwa, które nastąpiły na początku lat 60.Czytaj też:

