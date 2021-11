Policja kończy współpracę z Piotrem Zeltem. Aktor odpowiedział i wyjaśnił swój wpis

Obrażające wpisy zniknęły już z Facebooka Piotra Zelta, jednak w internecie nic nie ginie. Screeny komentarzy i postów trafiły na Twittera. Opublikował je między innymi Mateusz Magdziarz, dyrektor TVP3 Opole. Na jednym z nich widzimy zdjęcie rzeczniczki Straży Granicznej Anny Michalskiej i podpis Zelta: „Pani »rzecznik« SG, twarz bestialskich, bandyckich standardów państwa PiS”. W komentarzach aktor dopisał: „Nadzwyczaj odpychająca kobieta. Tak jak wygląda, takie prezentuje opinie. Pasowałaby na funkcjonariuszkę Ravensbruck”. W innym wpisie Zelt pisze także krytycznie o partii rządzącej.

Opolska policja zrywa współpracę z Zeltem



Po kontrowersjach, jakie wzbudziły posty zamieszczane przez Zelta, głos w sprawie postanowiła zabrać opolska policja, z którą współpracował aktor przy akcji „Trzeźwy poranek na A4” w listopadzie tego roku.

„W związku z obraźliwymi wpisami dotyczącymi rzeczniczki Straży Granicznej, KWP w Opolu zrywa współpracę z Panem Piotrem Zeltem. Nieakceptowane są dla nas wypowiedzi obrażające przedstawicieli innych służb mundurowych. Jego wcześniejsze wypowiedzi nie były nam znane” – czytamy we wpisie na Twitterze.

Zelt odpowiada na wpis policji

Aktor postanowił odpowiedzieć na zarzuty. Na Facebooku zapewnił, że jego wpisy dotyczyły konkretnej osoby i jej zachowania oraz nie mają nic wspólnego z rzekomym lekceważącym stosunkiem do munduru i formacji.



„Odnosząc się do materiału wyemitowanego w TVP3 Opole, chcę podkreślić, że mój komentarz dotyczący zachowania rzecznik Straży Granicznej odnosił się do konkretnej osoby i jej zachowania, unikania odpowiedzi na zadane pytania, mijania się z prawdą, dotyczył sprawy dzieci wywiezionych do lasu i aroganckiego traktowania rozmówców. Nie ma nic wspólnego z moim lekceważącym stosunkiem do munduru i formacji” – zapewnił Zelt.

„Zawsze będę wspierał Policję, opolską i nie tylko, również inne służby w ich działaniach na rzecz bezpieczeństwa obywateli na drogach, granicach i nie tylko. Robiłem to i będę robił, należy się im wsparcie i szacunek. Służby mundurowe powinny być apolityczne, na przykład jak te w Opolu, to oczywiście w praktyce często okazuje się niemożliwe, czego dowodem w mojej ocenie jest postawa pani rzecznik. Co do ostrości używanego przeze mnie języka, nic nie jest w stanie przebić zachowania i słów używanych przez rządzące obecnie »elity«” – podsumował aktor.

