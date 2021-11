Niepokojące informacje o zdrowiu Beaty Tyszkiewicz. „Czuje się słabsza”

Beata Tyszkiewicz jest jedną z najbardziej lubianych polskich aktorek. Widzowie kojarzą ją z rolami w produkcjach takich jak „Lalka”, „Wszystko na sprzedaż”, „Popioły” czy „Seksmisja”. Była także jurorką w programach „Taniec z gwiazdami” (2005-2010) i „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” (2014-2017). W 2017 roku zdecydowała, że rezygnuje z bycia jurorem w show Polsatu, a niedługo później poinformowała, że wycofuje się z życia publicznego. Wyjaśniła, że spowodowane jest to między innymi zawałem, jaki przeszła w 2018 roku.

Tyszkiewicz nie chce spotykać się z przyjaciółmi



Teraz co nieco na temat stanu zdrowia Beaty Tyszkiewicz zdradziła jej córka Karolina Wajda. W rozmowie z „Super Expressem” przyznała, że aktorka zrezygnowała już także ze spotkań w gronie przyjaciół i żyje samotnie. – Ma to związek z szacunkiem, jakim mama darzy swoich widzów. Czuje się słabsza i nie chce swoją słabością obarczać innych – wyjaśniła.

Wajda poinformowała, że namawiała swoją mamę, aby zamieszkała z nią w dworku w Głuchach, jednak za każdym razem aktorka odmawiała. – Proponowałam, że przywiozę jej kota, bo uważam, że zwierzęta pozytywnie wpływają na człowieka, też odmówiła – mówiła.



W rozmowie z „Na Żywo” córka aktorki podkreśliła jednak, że planuje do końca roku przeprowadzić się do Tyszkiewicz. – Robię to dla niej, bo wiem, że najlepiej czuje się wśród najbliższych – przekazała.

Czytaj też:

25+ najlepszych seriali o kobietach i dla kobiet. Podpowiadamy, gdzie je obejrzycie