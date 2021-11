Netflix udostępnił listę najpopularniejszych filmów. Która produkcja króluje w zestawieniu?

Netflix stworzył nową stronę internetową, na której w każdy wtorek publikowane będą nowe listy 10 najpopularniejszych produkcji - zarówno oryginalnych treści Netflix jak i tych na licencji. Możemy podejrzeć, jakie seriale, filmy czy programy były najchętniej oglądane globalnie ale i w poszczególnych państwach.

Zobaczcie, jak wygląda lista TOP 10 filmów z ubiegłego tygodnia (8-14 listopada).

10. „Jumanji: Następny poziom”

Spencer ponownie trafia do świata Jumanji. Z pomocą przychodzą mu przyjaciele, bez których wydostanie się z gry jest niemożliwe.





9. „Transformers: Ostatni Rycerz”

Gdy na świecie Transformery i ludzie toczą wojnę, Cade Yeager wraz ze swoimi towarzyszami wyrusza w podróż, aby zapobiec zagładzie.





8. „Pomiędzy”

Nowy Jork, lata 20. XX wieku. Życie pewnej Afroamerykanki zmienia się diametralnie po odnowieniu kontaktu z przyjaciółką z dzieciństwa, która podaje się za białą kobietę.





7. „Armia umarłych”

Podczas wybuchu epidemii zombie grupa najemników próbuje dokonać zuchwałej kradzieży w strefie kwarantanny wyznaczonej na terenie Las Vegas.





6. „211”

Kiedy w Chesterford grupa uzbrojonych po zęby mężczyzn napada na bank, funkcjonariusz Mike postanawia interweniować. Wkrótce napotyka nastoletniego Kenny'ego Ralstona.





5. „Święta u Christmasów”



Cztery skłócone siostry odbywają intensywny kurs z rodzinnej bliskości, kiedy ich dawno niewidziany ojciec wpada na Święta do ich wykwintnej posiadłości rodowej.



4. „Armia złodziei”



Prequel „Armii umarłych”, w którym tajemnicza kobieta rekrutuje bankowego kasjera do pomocy w skoku na najtrudniejsze do otwarcia europejskie sejfy.



3. „Zemsta rewolwerowca”

Wyjęty spod prawa przestępca dowiaduje się, że jego wróg wychodzi z więzienia, zbiera więc swój dawny gang, aby się zemścić.





2. „Miłosna pułapka”

Dziennikarka z Los Angeles leci na drugi koniec kraju, aby zrobić niespodziankę poznanemu na portalu randkowym facetowi. Nie tak to miało wyglądać.





1. „Czerwona nota”

Agent Interpolu namierza najbardziej poszukiwanego złodzieja dzieł sztuki.

Czytaj też:

25+ najlepszych seriali o kobietach i dla kobiet. Podpowiadamy, gdzie je obejrzycie