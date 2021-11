Kryzys na granicy. Organizacje pozarządowe i artyści apelują do rządu w specjalnym nagraniu

Akcję „Oszukani, bezbronni, nasi bliźni. My możemy ich ocalić” organizują wspólnie: Polska Akcja Humanitarna, Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca, Rodziny bez Granic, Medycy na Granicy, Klub Inteligencji Katolickiej, Sant’Egidio, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Strefa Wolno-Słowa, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Grupa Granica oraz Fundacja Ocalenie.

Akcja „Oszukani, bezbronni, nasi bliźni. My możemy ich ocalić” – postulaty



Wszelkie postulaty oraz informacja o tym, jak można przyczynić się do pomocy migrantom, znajdują się na stronie internetowej ratujmyludzinagranicy.pl. Organizacje wzywają rząd do opanowania kryzysu humanitarnego na granicy wschodniej. „Domagamy się pilnego dopuszczenia profesjonalnej pomocy medycznej i humanitarnej w strefie stanu wyjątkowego. Deklarujemy gotowość podjęcia natychmiastowych działań na tym polu” – czytamy. „Apelujemy też o wykorzystanie wszelkich dostępnych procedur, polskich i międzynarodowych, które ludziom przebywającym w polskim pasie przygranicznym pozwolą starać się o azyl albo wrócić do krajów pochodzenia” – podkreślają organizatorzy akcji.

Artyści i osoby publiczne apelują o pomoc na granicy



O wpuszczenie na stałe na teren stanu wyjątkowego pomocy medycznej oraz humanitarnej apeluje także w nowym nagraniu grupa artystów i osób publicznych. W wideo zatytułowanym „Nikt nie zasługuje na śmierć w lesie” występują między innymi: Janusz Gajos, Dawid Podsiadło, Martyna Wojciechowska, Tomasz Kot, Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Danuta Stenka, Grzegorz Markowski.

Nagranie znalazło się na kanale YouTube Antoniego Pawlickiego ale też na profilach w mediach społecznościowych innych występujących w nim osób. Maciej Stuhr zamieścił apel i zapewnił, że po raz pierwszy ludzie kultury i Kościoła o innych profesjach i poglądach zebrali się by zaapelować o pomoc. „Razem prosimy o dopuszczenie pomocy humanitarnej ludziom, którzy znaleźli się na terytorium naszego kraju. Bo przecież bez względu na to jakie mamy poglądy polityczne, w co wierzymy, każdy z nas zgodzi się z myślą, że »nikt nie zasługuje na śmierć w lesie«” – napisał aktor.

Czytaj też:

Kalina Jędrusik zmarła 30 lat temu. Tak wygląda grób aktorki na Powązkach