Kwaśniewska opowiedziała o życiu w Pałacu Prezydenckim. „Niosło się echo, za oknem stali żołnierze”

Kwaśniewska jest jedynym dzieckiem Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich. Kiedy jej ojciec został prezydentem Polski w 1995 roku, z dnia na dzień zmieniło się jej całe życie. Przez 10 lat mieszkała w Pałacu Prezydenckim, a teraz opowiedziała o tych chwilach w rozmowie z „Plejadą”.

Kwaśniewska: Bałam się, że zostanę samotną dziwaczką z twierdzy

Dziennikarka przyznała, że pamięta, gdy po raz pierwszy weszła do Pałacu Prezydenckiego. Wyznała też, że popłakała się wtedy, ponieważ przytłoczyła ją ta przestrzeń. – Nie było jeszcze wszystkich mebli, niosło się echo, za oknem stali żołnierze. No, mało to było przytulne. Poza tym, w Wilanowie zostawiłam znajomych, a do tego dopiero co zaczęłam liceum. Same zmiany – wyjaśniła i dodała, że wydawało jej się wtedy, że jej życie będzie smutne i zostanie „samotną dziwaczką z twierdzy”. – Ale niebawem okazało się, że byłam w błędzie. Pałac Prezydencki budził taką ciekawość wśród moich rówieśników, że co chwilę miałam gości. Moje życie towarzyskie szybko było w rozkwicie – tłumaczyła.

Kwaśniewska przyznała, że swoich znajomych mogła zapraszać dość swobodnie do Pałacu Prezydenckiego, jednak wcześniej musiała zgłosić ich nazwiska w biurze przepustek. – Później byli prześwietlani bramką do wykrywania metalu i doprowadzani pod same drzwi, żeby gdzieś nie zbłądzili – wyjaśniła.

Aleksandra Kwaśniewska

Aleksandra Kwaśniewska ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 roku zajęła drugie miejsce w programie „Taniec z gwiazdami”. Później prowadziła także „Kulisy Tańca z gwiazdami” i była reporterką „Dzień dobry TVN”. W 2007 roku została dziennikarką dwutygodnika „Viva!”. W tym samym roku wystąpiła także w filmie „Korowód” i użyczyła głosu Śpiącej Królewnie w filmie „Shrek Trzeci”. Od 2009 do 2013 roku współprowadziła program „Mała czarna” emitowany w TV4 i Polsat Cafe. W 2011 roku współprowadziła również ze swoją matką Jolantą Kwaśniewską show „Matki i córki”. W latach 2008–2012 prowadziła autorską audycję Niedziela słodko-Kwaśniewska w radiu Planeta FM. W 2012 roku Kwaśniewska poślubiła Kubę Badacha, polskiego kompozytora i wokalistę.

