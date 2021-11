Co warto obejrzeć w tym tygodniu na Netflix? Lista ponad 20 nowości

Od dziś na Netflix oglądać możemy filmy „Buntownicy” i „Supernova”. Już w tym tygodniu na platformie streamingowej pojawi się 4. sezon uwielbianego „Selling Sunset” i 5. sezon „Nie ma to jak w rodzinie”. Dla fanów dokumentów kryminalnych serwis przygotował „Zaginięcie Brigit Meier”. Z nowości obejrzymy m.in. produkcje „Nisser” czy „Szczera prawda”. Pełną listę nowości na Netflix znajdziecie poniżej.

„Buntownicy” – 22 listopada



Girona, lato 1978. Zakochany nastolatek, który często padał ofiarą rówieśniczej przemocy, dołącza do paczki, która spędza czas na włamaniach, napadach i szalonej miłości.



„Supernova” – 22 listopada

Znany polityk doprowadza do wypadku samochodowego, rozpoczynając serię zdarzeń, które zmienią życie wszystkich zamieszanych w tragedię.





„Uzasadniona wątpliwość: Historia dwóch porwań” – 23 listopada

Badając historię kolizji drogowej, która przerodziła się w sprawę o porwanie, dokumentalista Roberto Hernandez obnaża słabości meksykańskiego wymiaru sprawiedliwości.





„Władcy wszechświata: Objawienie. Część 2” – 23 listopada

Sequel klasyka z lat 80. Po katastroficznej bitwie Eternia pogrąża się w chaosie. Teela razem z nieoczekiwanym sprzymierzeńcem musi zapobiec unicestwieniu wszechświata.





„Selling Sunset” sezon 4. – 24 listopada

Elitarni agenci nieruchomości z Oppenheim Group sprzedają luksusowe posiadłości zamożnym klientom z Los Angeles. Gdy dołącza do nich nowa agentka, zaczynają się problemy.





„Szczera prawda” – 24 listopada

Światowej sławy komik rozpaczliwie poszukuje drogi ucieczki po nocy spędzonej z bratem w Filadelfii, której konsekwencje wywracają jego życie na nice.





„Chłopiec zwany Gwiazdką” – 24 listopada



Zdeterminowany młody Nikolas odkrywa swoje przeznaczenie w zamieszkanym przez elfy magicznym świecie, gdzie przyszło mu szukać ojca i nadziei.



„Poobijana” – 24 listopada

Była gwiazda mieszanych sztuk walki chwyta się ostatniej szansy na odbicie w ringu, walcząc zarazem o prawo do dziecka.





„Nie ma jak w rodzinie” sezon 5. – 25 listopada

Życiowe perypetie rodziny Murphych w latach 70., czyli w czasach, gdy dzieci były dziećmi, piwo lało się strumieniami, a facet mógł rozsiąść się po pracy przed telewizorem.





„Super Crooks” – 25 listopada

Johnny Bolt rekrutuje superzłoczyńców do wykonania ostatniego skoku. Ich celem jest obdarzony supermocami bezwzględny boss kryminalnego światka. Co może pójść nie tak?





„Zaginięcie Birgit Meier” – 26 listopada

Błędy śledczych przez lata uniemożliwiały rozwiązanie sprawy zaginięcia Birgit Meier w 1989 roku. Jednak jej brat nigdy nie ustał w wysiłkach, aby poznać prawdę.





„Akademia czekolady” – 26 listopada

Mistrz Amaury Guichon szkoli grupę cukierników, którzy oprócz nowych umiejętności mogą również zdobyć cenną nagrodę. Klipy. Akademia czekolady.



„Światło nocy” – 26 listopada

W życiu pracownic japońskiego klubu nocnego w czerwonej dzielnicy Taipei lat 80. nie brakuje wybuchów zazdrości i złamanych serc, ale również przyjaźni i miłości.





„Zielony wąż” – 26 listopada

Xiao Qing próbuje wyrwać swoją siostrę ze szponów Fahaia, trafia do dystopijnego miasta i spotyka tajemniczego człowieka, który nie pamięta swojej przeszłości.





„Świąteczny zamek” – 26 listopada



Brooke Shields i Cary Elwes („Narzeczona dla księcia”) w ciepłej jak pled w szkocką kratę komedii romantycznej.



„Rozpieszczone bachory” – 26 listopada

Trójka rozpuszczonego rodzeństwa musi nauczyć się radzić sobie w życiu po tym, jak ich zamożny ojciec przed śmiercią sfingował utratę fortuny, aby dać im nauczkę.





„Nisser” – 28 listopada

Gdy nastolatka odkrywa, że wyspa, na której rodzina postanowiła spędzić święta, jest zamieszkana przez prastare złowrogie istoty, ich wyjazd zamienia się w koszmar.





„14 szczytów: Nie ma rzeczy niemożliwych” – 29 listopada



Nieustraszony nepalski wspinacz Nimsdai Purja podejmuje pozornie niemożliwe wyzwanie, aby zdobyć wszystkich czternaście ośmiotysięczników w ciągu siedmiu miesięcy.



„Szczyt Bogów” – 30 listopada

Fotoreporter wiedziony obsesją poznania prawdy o pierwszej ekspedycji na Mount Everest postanawia odnaleźć wybitnego himalaistę, o którym wiele lat temu słuch zaginął.





„Im więcej tym przyjemniej” – 30 listopada



Pięć przeplatających się zabawnych opowieści o pełnej seksu i nowych możliwości nocy,gdy nic nie idzie zgodnie z planem, ale wszyscy dostają to, czego potrzebują. Czytaj też:

