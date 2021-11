„Świat według Kiepskich”. Zaskakująca decyzja Polsatu. Co z finałowymi odcinkami serialu?

„Świat według Kiepskich” przedstawia życie bezrobotnego Ferdynanda Kiepskiego, jego rodziny oraz najbliższych sąsiadów. Serial miał swoją premierę w 1999 roku i szybko zyskał rzeszę fanów.

Kiedy premierowe odcinki „Świata według Kiepskich”?

Do tej pory premierowe odcinki serialu „Świat według Kiepskich” oglądać mogliśmy w środy około godziny 20:00. Z informacji „Presserwisu” wynika, że teraz Polsat zdecydował jednak o zmianie ramówki. To wpłynie na dwa finałowe epizody popularnej serii. Zostaną one pokazane 1 grudnia o godz. 2:25 i 3:00 w nocy.

Jeszcze niedawno Nina Terentiew zapewniała, że „Świat według Kiepskich” „kręci się i nadal będzie”. – Ten serial to wielka tradycja Polsatu i wielka wartość. Czy się to komuś podoba, czy nie. Dopóki jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, Andrzej Grabowski, chce grać tę rolę, to warto pisać te scenariusze, choćby tylko dla niego – mówiła.

„Świat według Kiepskich”. Kto w nowych odcinkach?

W 30. sezonie serialu „Świat według Kiepskich” widzowie oglądać mogą jeszcze zmarłych Dariusz Gnatowskiego w roli Boczka i Ryszarda Kotysa jako Mariana Paździocha. Do stałej obsady dołączyła też Hanna Śleszyńska jako Zofia Strzygoń, matka Oskara, w którego wciela się Sebastian Stankiewicz. Sklepową Adelajdę Muchomorek gra Hanna Klepacka.

