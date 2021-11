Grażyna Szapołowska i jej wnuczka są jak dwie krople wody. Poznajcie Karolinę Matej

Grażyna Szapołowska jest jedną z najbardziej znanych polskich aktorek. Grała niezapomniane role w sztukach teatralnych, współpracowała z takimi twórcami jak Krzysztof Kieślowski, Leszek Wosiewicz czy Andrzej Wajda. Za rolę w filmie „Pan Tadeusz”, gdzie wcieliła się w Telimenę, odebrała w 2000 roku Polską Nagrodę Filmową – Orła. Występowała także w zagranicznych produkcjach – węgierskich, włoskich, niemieckich czy rosyjskich.

Karolina Matej – wnuczka Szapołowskiej

Szapołowska ma córkę Katarzynę Jungowską, ze swojego drugiego małżeństwa z Andrzejem Jungowskim. Doczekała się także wnuczki Karoliny, która ma już 21 lat i poszła w ślady swojej babci.

Do tej pory na swoim koncie Karolina Matej ma role w filmie „Piąte. Nie odchodź!” czy serialach takich jak „Na Wspólnej” czy „Receptura”. Jest niezwykle podobna do swojej babci, na co ostatnio w mediach społecznościowych zwróciła uwagę jej mama. „#niedalekopadajabłkoodjabłoni moja mama i moja córka i śmiem powiedzieć równie zdolne #aktorki” – napisała pod zdjęciami swoich bliskich Jungowska.

instagram

Widzicie podobieństwo Karoliny do jej sławnej babci? Obejrzyjcie naszą galerię.

Czytaj też:

„M jak miłość”. Artur umrze? Robert Moskwa żegna się z fanami