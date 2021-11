„Godzilla vs. Kong” i „Mortal Kombat”. Dwa hity kinowe pojawią się w grudniu na HBO GO!

„Godzilla vs. Kong” – widowiskowe starcie dwóch mitycznych gigantów

„Godzilla vs. Kong” to widowiskowe starcie dwóch mitycznych gigantów, którzy stają ze sobą do zaciekłej walki. Jej wynik może postawić dalszy los świata pod znakiem zapytania.

Kong i jego obrońcy wyruszają w niebezpieczną podróż, aby odnaleźć prawdziwy dom kolosa. Towarzyszy im Jia, osierocona dziewczynka, którą z Kongiem łączy wyjątkowa i silna więź. Niespodziewanie jednak członkowie wyprawy napotykają na swojej drodze rozjuszoną Godzillę, która sieje zniszczenie na całym świecie. Widowiskowe starcie tych dwóch tytanów, do którego dochodzi w wyniku działania tajemniczej siły, uchyla przed nami rąbek tajemnicy, który jest ukryty głęboko w jądrze Ziemi.

Premiera filmu „Godzilla vs. Kong” odbędzie się 3 grudnia w HBO GO. Premierowa emisja na antenie HBO zaplanowana została na 5 grudnia na godz. 20:10. Film emitowany będzie także w Święta, tj. 25 grudnia o godz. 20:10.

„Mortal Kombat”, klasyk oparty na popularnej grze wideo

Bohater filmu „Mortal Kombat”, zawodnik MMA Cole Young, zwykle walczy za duże pieniądze. Mężczyzna nic nie wie na temat swojego pochodzenia i nie ma pojęcia, dlaczego Cesarz Zaświatów, Shang Tsung, wysłał za nim Sub-Zero, swojego najlepszego wojownika i kriomancera nie z tego świata, żeby ten go zgładził. W obawie o bezpieczeństwo swojej rodziny i na polecenie Jaxa, majora sił specjalnych, Cole wyrusza na poszukiwania Sonyi Blade. Co ważne, okazuje się, że Jax ma takie samo znamię w kształcie smoka, z którym urodził się Cole. Niedługo potem Cole Young trafia do świątyni Lorda Raidena, Starszego Boga i obrońcy Ziemi, który zapewnia schronienie ludziom z tajemniczym znamieniem. Na miejscu mężczyzna trenuje z najbardziej doświadczonymi wojownikami – Liu Kangiem, Kungiem Lao i działającym według własnych zasad najemnikiem Kano. Wszyscy przygotowują się do walki z wrogami z Zaświatów, która będzie toczyć się o wysoką stawkę, jaką jest cały wszechświat.

Premiera filmu „Mortal Kombat”, odbędzie się 3 grudnia w HBO GO. Premierowa emisja na antenie HBO zaplanowana została na 26 grudnia na godz. 20:10.

Czytaj też:

Kurator oświaty „ODRADZA” szkołom wyjść na „Dziady” i pisze o „antyrządowym spektaklu”. Teatr odpowiedział