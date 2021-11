Kevin Spacey musi zapłacić 31 mln dolarów producentom serialu „House of Cards”

Jak informuje portal Deadline, do sądu w Los Angeles wpłynął w poniedziałek 22 listopada wniosek o wyegzekwowanie wyroku arbitrażowego w sprawie pomiędzy MRC a Kevinem Spaceyem i jego dwoma firmami: M. Proffit Productions Inc i Trigger Street Productions. 62-letni aktor naruszył wytyczne kontraktu dotyczące profesjonalnego zachowania w miejscu pracy, „angażując się w pewne relacje z kilkoma członkami ekipy” w każdym z pięciu sezonów serialu – wynika z dokumentów złożonych w Sądzie Najwyższym w Los Angeles.

Studio MCR zmuszone było zwolnić Kevina Spacey'a w 6. sezonie, ponownie napisać scenariusz, aby usunąć postać, którą grał (głównego bohatera „House of Cards”) i skrócić sezon z 13 do 8 odcinków, aby dotrzymać wszelkich terminów. Według dokumentów spowodowało to utratę dziesiątek milionów dolarów. Spacey w serialu wcielał się w Franka Underwooda, zanim postawiono mu kilka zarzutów napaści na tle seksualnym. Aktor wszystkiemu zaprzecza.

MRC wystąpiło z wnioskiem o poufne postępowanie arbitrażowe w styczniu 2019 roku. Do poniedziałku sprawa była objęta tajemnicą. Po złożonym przez MCR wniosku Spacey złożył własny pozew, w którym zarzucono firmie produkującej serial bezpodstawne złamanie warunków kontraktu i niedotrzymanie zapisów umowy. Wniosek został odrzucony.

