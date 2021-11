„40 kontra 20”. Robert Kochanek i Kinga Zapadka rozstali się. Co zdradziła uczestniczka show?

Kochanek i Zapadka od kilku miesięcy w mediach społecznościowych dzielili się zdjęciami ze wspólnych randek i zapewniali fanów o trwałości swojego uczucia. Teraz 25-latka wyznała na InstaStories, że ich związek dobiegł końca.

Zapadka do Kochanka: Wybaczam

„Pragnę poinformować was, że związek z Robertem dobiegł końca. Nie jestem gotowa na to, aby mówić dlaczego... po prostu postrzeganie przez nas związku, zasad oraz systemu wartości, które powinny towarzyszyć w takiej relacji, jest zbyt skrajne” – wyznała. Później zwróciła się do swojego byłego partnera. „Robercie, tobie dziękuję za wspólnie spędzony czas, za te dobre i złe momenty, to była niesamowita lekcja. Życzę ci szczęścia i jednocześnie wybaczam... Od jakiegoś czasu bardzo cenię sobie spokój, wstrzymajcie się proszę od negatywnych komentarzy” – tajemniczo napisała Zapadka.

„40 kontra 20” – o co chodzi w programie?

Przypomnijmy, program „40 kontra 20” na TVN7 to nowe reality show randkowe. W ostatniej edycji głównymi bohaterami było dwóch panów. Jeden z nich to dojrzały mężczyzna, a drugi dwudziestolatek. Znany z „Tańca z Gwiazdami” Robert Kochanek i Bartosz Andrzejak rywalizowali o wzgledy kilkunastu atrakcyjnych kobiet, w różnych grupach wiekowych.

