Polska artystka kpi z Agaty Dudy. Nagrała piosenkę dla Pierwszej Damy

– Cisza w serwisach streamingowych? Tak, ale tylko dlatego, że to odzwierciedlenie rzeczywistości – mówi Misia Furtak o swoim nowym utworze „Agata”. Ta piosenka to 33 sekundy ciszy. Na nagraniu nie słychać żadnego dźwięku. Artystka chciała w ten sposób podsumować wieloletnie postępowanie Agaty Kornhauser-Dudy. – Nie napisałabym nic co lepiej komentuje postawę Pierwszej Damy – oceniła wokalistka. Żona Andrzeja Dudy jest bowiem znana z tego, że rzadko zabiera głos w jakichkolwiek sprawach.

Andrzej Duda i narty. Misia Furtak nagrała piosenkę

Na nowej płycie „Wybory” nie zabrakło także innych politycznych odniesień. „Na to co mówisz zważ” to apel do Przemysława Czarnka, który nawoływał do zwiększenia liczby lekcji wychowania fizycznego, a swoją wypowiedź kierował głównie do dziewcząt.

W innej piosence – „Jest z nami” – Misia Furtak nawiązała do pasji narciarskiej Andrzeja Dudy. – To utwór o tym, że jeszcze żadne wydarzenie w kraju nie przeszkodziło prezydentowi w zimowym urlopie. Zapominając o codziennych troskach, milczącej żonie czy niesubordynacji partyjnych kolegów, pokonuje muldy jak błyskawica, Tylko czy w takim momencie ludzie są w stanie docenić idealny ślizg carvingowych nart? – zastanawiała się.

