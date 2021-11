Dobre filmy, które można teraz oglądać na Netflix. To nasze propozycje

„Tajemnica Brokeback Mountain”



Historia dwóch mężczyzn, którzy z sentymentem wracają do malowniczego Brokeback, gdzie przed laty połączyła ich wielka miłość.



„Cóż za piękny dzień”



Apatyczny reporter nawiązuje kontakt z najbardziej lubianym sąsiadem w kraju.



„Pomiędzy”



Nowy Jork, lata 20. XX wieku. Życie pewnej Afroamerykanki zmienia się diametralnie po odnowieniu kontaktu z przyjaciółką z dzieciństwa, która podaje się za białą kobietę.



„7 więźniów”



Ubogi nastolatek usiłujący wyrwać się spod władzy handlarza ludźmi musi dokonać wyboru między postępowaniem zgodnie z sumieniem a walką o przetrwanie.



„Zaginiona dziewczyna”



Po przeprowadzce Amy i Nick przeżywają kryzys. Gdy w dniu rocznicy ślubu kobieta znika bez śladu, jej mąż staje się głównym podejrzanym.



„Małe kobietki”



Jo March pracuje jako nauczycielka w Nowym Jorku. Kobieta wspomina przeszłość swoją i sióstr.



„Tamte dni, tamte noce”



Nastoletni chłopak zakochuje się w gościu, który przyjechał na wakacje do jego rodziców.



„Lobster”



Przyszłość. Samotni ludzie są aresztowani i przenoszeni do Hotelu, gdzie mają czterdzieści pięć dni na odnalezienie partnera.



„Siedem”



Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza - siedmiu grzechów głównych.



„Richard Jewell”



Amerykański ochroniarz ratuje życie tysięcy ludzi, zapobiegając wybuchowi bomby w trakcie igrzysk olimpijskich. Tymczasem media podają fałszywą informację, jakoby to on był terrorystą.

