„Top Model”. Julia Sobczyńska oświadczyła się swojej partnerce! Jest wideo

W finale 10. edycji popularnego programu TVN "Top Model" znalazły się: Nicole Akonchong, Julia Sobczyńska i Dominika Wysocka. Jako pierwsza z programu odpadła Julia Sobczyńska, a zwyciężczynią została ostatecznie Dominika Wysocka.

Chociaż Sobczyńska odpadła z finału jako pierwsza, ten dzień powinna zapamiętać na zawsze. Na koniec show postanowiła uklęknąć przed swoją partnerką Judytą i poprosić ją o rękę. W odpowiedzi usłyszała: „Tak”. „Kochani to dla mnie i tak najszczęśliwszy dzień, a karierę jeszcze zrobię” – napisała później modelka na Instagramie. Pokazała także wideo z wydarzenia.

Sobczyńska: Ten ślub będzie w Las Vegas

Więcej na temat planów ślubnych Sobczyńska zdradziła w rozmowie z reporterką „Dzień Dobry TVN”. – Może nie wygrałam, ale wygrałam, co innego. Ten ślub będzie w Las Vegas. Najpierw jednak postaram się skupić na karierze. Zobaczyć, jak to też wpłynie na nasz związek, ale wydaje mi się, że w ogóle nie wpłynie, bo miałyśmy już takie sytuacje, że Judyta wyjeżdżała do pracy do Holandii i nie widziałyśmy się przez trzy miesiące, a jednak ta relacja się utrzymała. Od półtora roku mieszkamy razem. Ostatnio przeprowadziłyśmy się do Warszawy. Wszystko się kręci i jestem wdzięczna, bo gdyby nie ona, to nigdy bym tutaj nie dotarła – przekazała.

