Historia domu mody Gucci. Od boya hotelowego po właścicieli imperium

Włoski dom mody Gucci w 2021 roku obchodzi swoje stulecie. Jak mityczny Feniks firma co jakiś czas się odradza i jest o niej głośno. Tym razem przy okazji nowego filmu Ridleya Scotta z Lady Gagą i Adamem Driverem w głównych rolach. W przeszłości jednak były to mniej przyjemne okazje – liczne kontrowersje, rodzinne waśnie, znajdowanie się u skraju bankructwa, a nawet zbrodnie. Urok marki wydaje się być jednak trwały. Z pewnością ma to związek z jej niezwykłą historią.

Firma Gucci została założona w 1897 roku przez Guccio Gucciego. Wyjechał on najpierw z Florencji do Paryża, a następnie osiadł w Londynie, gdzie od 1897 roku pracował jako boy hotelowy w Savoyu. Tam zajmował się noszeniem bagaży i poznał preferencje zamożnych gości – w zakresie mody, jakości czy tkanin. Następnie przez 4 lata pracował dla Compagnie des Wagons-Lits, europejskiej firmy kolejowej, która specjalizowała się w ekskluzywnym wypoczynku turystycznym. W ten sposób jeszcze bardziej wzbogacił swoje doświadczenie w kontekście luksusowego stylu życia w podróży. Po I wojnie światowej podjął pracę u producenta eleganckich walizek Franzi.