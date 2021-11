Czajka nie dostał pracy, bo gra w serialu TVP? „Poczułem się jak śmieć!”

W sierpniu, po trudnych miesiącach w życiu Mariusza Czajki i pomocy rzeszy osób, dzięki czemu udało się mu zebrać 50 tysięcy złotych, aktor otrzymał angaż w serialu Telewizji Polskiej „Remiza”. W rozmowie z portalem Pomponik wyznał teraz, że niedawno zaproponowano mu pojawienie się w jednej z reklam społecznych dla dzieci, jednak szybko zrezygnowano z tej decyzji po tym, jak twórcy dowiedzieli się, że aktor występuje w produkcjach TVP.

Czajka nie zagrał w reklamie, bo występuje w serialu TVP?

Jak zdradził Czajka, projekt zakładał, że on i Michał Milowicz odtworzą scenę z filmu „Chłopaki nie płaczą”, co ogromnie go cieszyło, ponieważ lubi wracać do tej produkcji.

– Wszystko było już dograne, terminy ustalone i nagle okazało się, że mnie tam nie chcą! Dlaczego? Bo gram w serialu TVP! Poczułem się jak śmieć! – przyznał. – To skandal. Uważam, że jest to niesprawiedliwe wobec aktorów. Dość selekcji jak na jakimś targu i sugerowania aktorom, że uprawiają politykę zamiast sztuki! – podkreślił aktor. Dalej Czajka zwrócił się do samych twórców. – Odczepcie się od nas. Gramy dla Polaków, a nie dla hitlerowców za okupacji. Mamy tracić pracę, bo się komuś nie podoba TVP?! To jest chore i uderza w widzów – ocenił.

