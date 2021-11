Putin, KOB i „zdradziecka morda” w „Świecie według Kiepskich”. Polsat „modyfikuje ramówkę”

Do tej pory premierowe odcinki serialu „Świat według Kiepskich” oglądać mogliśmy w środy około godziny 20:00. Z informacji „Presserwisu” wynika, że Polsat zdecydował o zmianie ramówki, co wpłynie na dwa finałowe epizody popularnej serii. Zostaną one pokazane 1 grudnia o godz. 2:25 i 3:00 w nocy.

Odcinki, które będą nadane w nocy, trafiły już na Polsat Box GO. Oba mają mocno polityczne akcenty – pierwszy opowiada o tym, ze bohaterowie pojawiają się w barze u Kaczorka i mają na sobie maski z wizerunkiem prezydenta Rosji Władimira Putina. W drugim z nich zakładają KOB czyli Komitet Obrony Boczka. W odcinkach usłyszymy także sformułowanie „zdradziecka morda”, które zostało wypowiedziane po raz pierwszy w Sejmie przez Jarosława Kaczyńskiego w kontekście opozycji.

Rzecznik prasowy stacji Polsat Tomasz Matwiejczuk zapewnił w rozmowie z „Press”, że powodem przeniesienia odcinków na godziny nocne jest „modyfikacja ramówki”.

„Świat według Kiepskich”. Kto w nowych odcinkach?

W 30. sezonie serialu „Świat według Kiepskich” widzowie oglądać mogą jeszcze zmarłych Dariusz Gnatowskiego w roli Boczka i Ryszarda Kotysa jako Mariana Paździocha. Do stałej obsady dołączyła też Hanna Śleszyńska jako Zofia Strzygoń, matka Oskara, w którego wciela się Sebastian Stankiewicz. Sklepową Adelajdę Muchomorek gra Hanna Klepacka.

