„Milionerzy”. Kto łączy te filmy? Uczestnik zrezygnował z gry. A ty znasz odpowiedź?

Sebastian Kusz w ostatnim odcinku programu "Milionerzy" wygrał 125 tysięcy złotych. Mężczyzna podchodzi z Zamościa, jednak od 12 lat mieszka w Warszawie, gdzie jest anglistą, nauczycielem i tłumaczem języków obcych.

Uczestnik rozpoczął grę z przytupem. Bez trudu poradził sobie z pytaniem dotyczącym chemii, kapsaicyny i znał odpowiedź na to dotyczące Witkacego. Kluczowe dla dalszej gry okazało się pytanie za 250 tysięcy złotych. Brzmiało ono: Kto łączy te filmy: „Trzy kolory: Niebieski”, „Dowód życia”, „Helikopter w ogniu”?

Uczestnik miał do wyboru cztery odpowiedzi:

A. Sławomir Idziak

B. Juliette Binoche

C. Uma Thurman

D. Ridley Scott

Gracz przyznał, że nie czuje się w tej dziedzinie pewnie, jednak, jeżeli miałby odpowiedzieć to wybrałby opcję "A". Ostatecznie zdecydował, że wycofa się z gry. Wygrał 125 tysięcy złotych.

Hubert Urbański szybko uświadomił mężczyźnie, że powinien słuchać intuicji, ponieważ odpowiedź "A" była poprawną. "Sławomir Idziak to polski, wybitny operator filmowy. Jest autorem zdjęć do tych filmów i także do wielu innych świetnych obrazów" - mówił prowadzący.

Sławomir Idziak

Sławomir Idziak za zdjęcia do filmu „Helikopter w ogniu” w 2002 roku był nominowany do Nagrody Akademii Filmowej. W 2004 roku został nagrodzony na festiwalu Camerimage za wybitne osiągnięcia w sztuce operatorskiej, a w 2013 również tam za całokształt twórczości. Współpracował z takimi twórcami jak Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz czy Krzysztof Zanussi.

Postanowieniem z 24 kwietnia 2012, za wybitne zasługi dla polskiej i światowej kultury, za osiągnięcia w pracy twórczej i artystycznej, został przez prezydenta Bronisława Komorowskiego odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 wyróżniony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

