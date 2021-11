Masa nowości na Netflix w grudniu. Wraca „Wiedźmin” i „Dom z papieru”!

W tym miesiącu nie zabraknie także propozycji filmowych od cenionych reżyserów – świąteczny czas miło upłynie nam przy premierze „Psich pazurów” od Jane Campion i „The Hand of God” w reżyserii Paolo Sorrentino. Mocnym uderzeniem będzie widowisko filmowe „Nie patrz w górę”, przedstawiające historię dwójki astronomów próbujących ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą kometą. W rolach głównych Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Na Netflix znajdą się także świąteczne produkcje dla całej rodziny, w tym polski film familijny „Dawid i Elfy” (w rolach głównych Cyprian Grabowski, Jakub Zając i Cezary Żak).

„Wiedźmin”, sezon 2. – 1 grudnia



Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie o Wzgórze Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę w najbezpieczniejsze miejsce, jakie zna - dom jego dzieciństwa w Kaer Morhen. Podczas gdy za jego murami królowie, elfy, ludzie i demony walczą o panowanie na Kontynencie, Geralt musi chronić dziewczynę przed czymś o wiele groźniejszym: tajemniczą mocą, jaką skrywa w sobie księżniczka.



„Psie pazury” – 1 grudnia



Charyzmatyczny właściciel rancza Phil Burbank nie jest przyjemnym człowiekiem. Gdy jego brat sprowadza do domu nowo poślubioną żonę i jej syna, Phil zaczyna znęcać się nad nimi. Wkrótce jednak zaczyna rozumieć, czym jest miłość.



„JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean” – 1 grudnia



Za murami więzienia Jolyne dowiaduje się, że jej przeznaczeniem jest kontynuować rodzinną tradycję i wraz z towarzyszami staje do walki z wrogimi użytkownikami widm.



„Rodzice chrzestni z Tokio” – 1 grudnia



Podczas świąt Bożego Narodzenia trójka tokijskich bezdomnych znajduje na śmietniku niemowlę. Przyjaciele postanawiają odszukać rodziców dziecka.



„Zagubieni w kosmosie” – 1 grudnia



W pełnym akcji sezonie finałowym Robinsonowie muszą wykazać się nieziemską wolą przetrwania, aby połączyć siły i uchronić Alfa Centauri przed inwazją robotów.



„Wieczny singiel” – 2 grudnia



Peter prosi najlepszego przyjaciela, aby udawał jego chłopaka podczas świątecznego wyjazdu do domu, jednak ich plan i uczucia zmieniają się, gdy do akcji wkracza rodzina.



„Dom z papieru”, 2. połowa 5. części – 3 grudnia



Osaczony profesor zaciekle walczy o najwyższą stawkę. Chce zdobyć złoto, ale, co ważniejsze, wydobyć swój zespół z tarapatów.



„Park Jurajski: Obóz Kredowy”, sezon 4. – 3 grudnia



Obozowicze wydostają się z Isla Nublar tylko po to, by w następnej chwili znaleźć się na wybrzeżu nieznanej ziemi, pełnej niebezpieczeństw i pilnie strzeżonych tajemnic.



„Emma” – 3 grudnia



Emma większość czasu spędza na swataniu ludzi, których spotyka na swojej drodze, ale sama nie chce wychodzić za mąż. A przynajmniej nie prędko.



„Dawid i elfy” – 6 grudnia



Znużony ciągłą pracą na najwyższych obrotach elf ucieka do świata ludzi, aby na nowo poczuć magię świąt. Pomaga mu w tym nowo poznany przyjaciel.



„Titans” – 8 grudnia



Usiłujących trzymać się razem Tytanów torturuje Red Hood, tajemniczy nowy wróg, którego celem jest raz na zawsze zniszczyć Gotham City.



„Niewidzialny człowiek” – 9 grudnia



Po zerwaniu toksycznej relacji mąż Cecilii, naukowiec-wynalazca popełnia samobójstwo. Od tej pory zaczynają ją prześladować dziwne zdarzenia.



„Niewybaczalne” – 10 grudnia



Była osadzona, doświadczająca odrzucenia ze strony lokalnej społeczności, desperacko poszukuje młodszej siostry w nadziei na odkupienie.



„Szkoła dla elity: Krótkie historie” – 15 grudnia



„To była ręka Boga” (ang. „The Hand of God”) – 15 grudnia



Neapol, lata 80. Rodzinę młodego, kochającego piłkę nożną Fabietto dotyka tragedia rzutująca na jego niepewną, ale obiecującą przyszłość w świecie filmu.



„I że cię nie opuszczę” – 16 grudnia



Żona Leo w wyniku wypadku samochodowego traci pamięć. Bohater robi wszystko, by znów się w nim zakochała.



„Aggretsuko”, sezon 4. – 16 grudnia



Retsuko robi dużo hałasu, próbując nie dopuścić, aby Haida popełniła największy błąd w życiu, a nowy dyrektor sprawia, że firma osiąga nowy poziom skrajności.



„Emily w Paryżu”, sezon 2. – 22 grudnia



Więcej frajdy. Więcej mody. Więcej faux pas. Emily zaczyna czuć się pewniej w Paryżu, jednak pełna namiętności noc może wpędzić ją w tarapaty.



„Nie patrz w górę” – 24 grudnia



Dwoje astronomów wyrusza w trasę medialną, aby ostrzec ludzkość przed śmiercionośną kometą zmierzającą w kierunku Ziemi. Problem w tym, że mało kogo to obchodzi.



„Niespokojni ludzie” – 29 grudnia



Niewydarzony rabuś bankowy bierze zakładników podczas dnia otwartego, a następnie znika, co wprawia w konsternację służby próbujące zrekonstruować przebieg wydarzeń.



„Cobra Kai”, sezon 4. – 31 grudnia



Kilkadziesiąt lat po turnieju, który odmienił ich życie, Johnny i Daniel znów rozpoczynają rywalizację.



„Porady różowej brygady”, sezon 6. – 31 grudnia



Pięciu gejów specjalizujących się w różnych dziedzinach pomaga bezradnym heteroseksualnym mężczyznom odmienić swój wizerunek.

