Wyjątkowa gratka dla fanów Harry’ego Pottera. Już w poniedziałek premiera wielkiego turnieju!

Dwie dekady po premierze pierwszego filmu o Harrym Potterze – „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” – najwięksi fani sagi o młodym czarodzieju stają do walki, w której będą sprawdzać swoją wiedzę o świecie czarodziejów. W programie „Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu”, którego gospodynią jest wyróżniona Oscarem aktorka Helen Mirren, jego uczestnicy odpowiadać będą na setki pytań i zadań, będą zaskakiwani przez wizyty gości specjalnych, a wszystko po to, aby udowodnić, że znają rozległe uniwersum jak własną kieszeń. Uczestnicy rywalizować będą o zwycięski tytuł i puchar.

„Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu” – kiedy premiera?

„Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu” składa się z czterech części. Pierwsza część pojawi się w HBO GO już w poniedziałek, 29 listopada. Premiery kolejnych odcinków będą odbywać się co tydzień w poniedziałki.

Program wyprodukowany został przez Warner Bros. Unscripted Television, we współpracy z Warner Horizon oraz Robinem Ashbrookiem i Yasmin Shackleton z theoldschool.



„Harry Potter”

Seria ośmiu brytyjsko-amerykańskich filmów z lat 2001-2011 szacunkowo zarobiła na całym świecie 7,7 miliardów dolarów. To adaptacja siedmiu powieści J.K. Rowling, której najważniejszym wątkiem jest walka czarodziejów, w szczególności Harry'ego, z czarnoksiężnikiem Lordem Voldemortem, który dąży do zyskania nieśmiertelności i przejęcia władzy nad światem magii. Seria była przepustką do sławy takich gwiazd jak Daniel Radcliffe, Rupert Grint czy Emma Watson.

