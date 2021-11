Nowe obostrzenia w kinach i teatrach. Wyjaśniamy, co się zmieni

– W związku z pojawieniem się nowej mutacji, konieczny jest pakiet alertowy obostrzeń. Pojawiło się nowe ryzyko w postaci nowego wariantu koronawirusa. Pakiet ma dwa elementy: pierwszy to uszczelnienie granic, drugi: zmiana zasad dla podróżujących. Pakiet zawiera również ograniczenia w kraju – poinformował w poniedziałek 29 listopada podczas konferencji prasowej Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Decyzja o wprowadzeniu nowych obostrzeń została oparta między innymi o rekomendację Rady Medycznej przy premierze. Ograniczenia krajowe obowiązywać zaczną od środy 1 grudnia i mają trwać do 17 grudnia 2021 roku. Niedzielski podkreślił jednak, że jeśli sytuacje ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, to dalsze decyzje mogą być podejmowane z dnia na dzień.

Nowe obostrzenia. Jaki limit w kinach?

Pakiet alertowy zakłada ograniczenia we wszystkich obiektach, w których obowiązywał limit 75 proc. Zostaje on zmniejszony do 50 proc. Jeżeli chodzi o centra kultury, limit wprowadzony zostaje w kinach, teatrach, operach, filharmoniach, na koncertach, w domach i ośrodkach kultury oraz widowiskach cyrkowych. Osoby zaszczepione nie będą uwzględnione w limitach.

Obostrzenia od 1 grudnia

Oprócz kin i innych miejsc kultury, zmniejszone limity z obecnych 75 proc. do 50 proc. osób będą obowiązywać w sklepach, hotelach, restauracjach, kościołach i innych miejscach kultu oraz obiektach sportowych. Do tego limitu nie będą się wliczały osoby zaszczepione.

Ponadto, w zgromadzeniach i uroczystościach rodzinnych będzie mogło brać udział nie więcej niż 100 osób. Obecnie limit wynosił 150 osób. W imprezach sportowych zamiast 500 będzie mogło uczestniczyć 250 osób. Utrzymana została zasada, że obostrzenia nie dotyczą osób zaszczepionych.

Mniej osób będzie mogło także korzystać z siłowni i klubów fitness – limit został podniesiony do 1 os. na 15 m kw.

Szkoły nadal będą pracowały stacjonarnie. Rząd nie zamierza wprowadzać ponownie nauki zdalnej we wszystkich placówkach. Zmiany nie zostaną także wprowadzone w transporcie publicznym.

