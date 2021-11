Roman Polański znów w tarapatach? Dziennikarze chcą ujawnienia dokumentów sądowych

Wnioskowi Sama Wassona („The Big Goodbye: Chinatown” i „Last Years of Hollywood”) i Williama Rempela (wieloletni reporter śledczy „Los Angeles Times”) przyjrzeć się ma sędzia Sergio Tapia II z Sądu Najwyższego hrabstwa Los Angeles. Biorąc pod uwagę wcześniejszą odmowę w podobnej sprawie, zagraniczne media spekulują, że podobnie może być i tym razem.

„Ten wniosek nie dotyczy postępowania pana Polanskiego ani wcześniejszych prób odpieczętowania tych zapisów. Chodzi jednak o prawo pisarzy, reporterów i opinii publicznej do zrozumienia tego, co wydarzyło się w ich sądach, oraz dostępu do odpowiednich dokumentów” – wyjasniają Wasson i Rempel w uzasadnieniu swojego wniosku.

Polański i oskarżenia

Przypomnijmy, sprawa niewłaściwych zachowań polskiego reżysera względem kobiet, znana jest od lat 70. W lutym 1977 roku miał poznać 13-letnią Samanthę Gailey (znaną później jako Samanthę Geimer) i zaprosić ją na sesję do posiadłości Jacka Nicholsona. Tam Polański odbył z nią stosunek płciowy, po czym odwiózł ją do domu. 11 marca aresztowano go pod zarzutem gwałtu, a kilka dni później prokurator okręgowy Roger Gunson wniósł akt oskarżenia dotyczącego sześciu punktów: zgwałcenia z użyciem narkotyków, perwersji, nienaturalnego stosunku seksualnego, lubieżnego i nieprzyzwoitego aktu płciowego z dzieckiem poniżej 14. roku życia, podania osobie niepełnoletniej niedozwolonej substancji oraz sprzecznego z prawem stosunku seksualnego z osobą nieletnią. Do żadnego z tych zarzutów Polański się nie przyznał. 31 stycznia, nie czekając na wyrok sądu, Polański uciekł ze Stanów Zjednoczonych i już potem nigdy nie przekroczył granic tego kraju.

Polański był też oskarżany o gwałt przez inne kobiety. 14 maja 2010 angielska aktorka Charlotte Lewis oświadczyła, że dwukrotnie wykorzystał ją seksualnie, gdy miała 16 lat i starała się o rolę w filmie Piraci. 26 września 2017 niemiecka aktorka Renate Langer zgłosiła szwajcarskiej policji, że w 1972, kiedy miała 15 lat, została zgwałcona przez Polańskiego. W listopadzie 2019 francuska aktorka Valentine Monnier zeznała, że w 1975, kiedy miała 18 lat, została pobita i wykorzystana seksualnie przez reżysera.

Czytaj też:

„Dom Gucci” pokona „klątwę pandemii”? Najlepsze takie otwarcie od dwóch lat