Spadkobiercy Aldo Gucciego wydali oświadczenie ws. filmu „Dom Gucci”. „Przedstawiono nas jako bandytów i ignorantów”

Oświadczenie zostało opublikowane przez włoską agencję prasową ANSA. „Twórcy filmu nie zawracali sobie głowy konsultacją ze spadkobiercami przed przedstawieniem Aldo Gucciego – prezesa firmy przez 30 lat (w tej roli Al Pacino) – oraz członków rodziny Gucci jako bandytów i ignorantów, niewrażliwych na otaczający ich świat” – czytamy. Według rodziny, film przypisuje bohaterom sytuacje, które nigdy nie miały miejsca. „Jest to niezwykle bolesne z ludzkiego punktu widzenia i obraża spuściznę, na której dziś zbudowana jest marka” – zaznacza.

W oświadczeniu spadkobiercy odnoszą się także bezpośrednio do postaci Patrizii Reggiani (w jej roli w filmie Lady Gaga), która w 1998 roku została skazana za zlecenie zabójstwa Maurizio Gucciego. „Jest przedstawiana w filmie, a także w wypowiedziach członków obsady, jako ofiara, próbująca przetrwać w męskiej, szowinistycznej kulturze korporacyjnej. To nie może być dalsze od prawdy” – czytamy. Rzeczywiście – w latach 80., w których osadzony jest film Ridleya Scotta, w domu mody Gucci na najwyższych stanowiskach zasiadały kobiety, niezależnie od tego, czy pochodziły z rodziny. „Gucci to rodzina, która żyje, szanując dzieła swoich przodków. Ich pamięć nie zasługuje na to, aby wystawiać nieprawdziwe i nieoddające sprawiedliwości bohaterom widowisko” – podsumowała rodzina, dodając, że rodzina „zastrzega sobie prawo do podjęcia działań w celu ochrony swojego nazwiska, wizerunku i godności”.

Pomimo tonu oświadczenia, rodzina Gucci nie podejmuje obecnie żadnych kroków prawnych przeciwko Scott Free i Warner Bros.

O czym jest „Dom Gucci”?

„Blichtr, chciwość, seks, moda i ekskluzywna galanteria skórzana – czego więcej można chcieć?” – pisał Michael Gross („Model”) o książce, na której oparto scenariusz filmu. „The Wall Street Journal” podkreślał: „To wnikliwa kronika narodzin i upadku firmy”.

W oficjalnym opisie „Domu Gucci” czytamy: „Opisując trzy dekady miłości, zdrad, dekadencji, zemsty, a ostatecznie morderstwo, widzimy, co oznacza dla tej rodziny jej imię, ile jest ono warte i jak daleko posuną się jej członkowie, aby uzyskać nad wszystkim kontrolę”.

Prawdziwa historia Gucci

Lady Gaga w nowym filmie Ridleya Scotta wciela się w Patrizię Reggiani, a Adam Driver, którego ostatnio oglądać mogliśmy w „Ostatnim pojedynku” zagrał Maurizio Gucci'ego. Fabuła oparta jest na prawdziwej historii. W 1985 roku projektant porzucił swoją żonę po 12 latach małżeństwa i odszedł do młodszej kobiety. Jakiś czas po tym Reggiani skazana została za planowanie zamachu na swojego byłego męża na schodach biura Gucci'ego we Włoszech w 1995 roku. Podczas procesu nadano jej przydomek „Czarna Wdowa”. Odbyła karę 18 lat pozbawienia wolności, a z więzienia wyszła w 2016 roku.

Czytaj też:

„Dom Gucci” pokona „klątwę pandemii”? Najlepsze takie otwarcie od dwóch lat