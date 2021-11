Śledczy przeszukali mieszkanie Marilyna Mansona. Zabezpieczyli twarde dyski

Przypomnijmy, Departament Szeryfa Hrabstwa Los Angeles prowadzi dochodzenie w sprawie 52-letniego artysty po tym, jak na początku lutego, po tym, jak pojawiły się oskarżenia Evan Rachel Wood w kierunku Mansona, artysta został porzucony przez wytwórnię, która go reprezentowała, a także przez menadżera 25-letniego Tony'ego Ciulla.

Pod koniec kwietnia aktorka znana z „Gry o tron” Esme Bianco, złożyła pozew przeciwko Mansonowi. Bianco poznała muzyka w 2005 roku za pośrednictwem jego ówczesnej narzeczonej Dity Von Teese. Jak opowiedziała w rozmowie z „The Cut”, trzy dni po przyjeździe do Los Angeles, gdzie zaprosił ją artysta pod pretekstem nakręcenia teledysku z nią w głównej roli, spędziła w bieliźnie, ledwie śpiąc i bez jedzenia. Kobieta przyznaje, że zamiast posiłków otrzymywała od artysty kokainę. Manson, według relacji Bianco, szybko stał się agresywny i przywiązał ją kablami do klęcznika modlitewnego, następnie biczował ją, a później używając elektrycznej zabawki erotycznej dotykał jej ran. O podobnych torturach pisała Evan Rachel Wood. Bianco przyznaje, że była przerażona, jednak próbowała się uspokajać, tłumacząc sobie, że Manson to wielki artysta i tworzy sztukę.

W maju tego roku kolejne oskarżenia w kierunku Mansona padły z kolei z ust Ashley Walters, byłej asystentki piosenkarza. Pozwała go m.in. za dyskryminację, molestowanie seksualne, napaść na tle seksualnym, pobicie oraz celowe zadawanie bólu emocjonalnego. Brian Warner miał chwalić się jej, że „udało mu się uniknąć konsekwencji gwałcenia kobiet” i „chciał zabić kobiety, które wykorzystywał”.

Co śledczy znaleźli w mieszkaniu Marilyna Mansona?

Śledczy weszli do mieszkania Marilyna Mansona wczesnym rankiem w poniedziałek 29 listopada. Informację potwierdziła Eva Jimenez z Biura Informacji Szeryfa w rozmowie z City News Service. Wiadomo, że nakaz przeszukania został przekazany artyście.

Ze wstępnych informacji wynika, że śledczy skonfiskowali nośniki danych, w tym twarde dyski. Żadne dalsze szczegóły przeszukanie nie zostały podane do wiadomości publicznej.

