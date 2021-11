Nowy „Seks w wielkim mieście” i „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”. Co nowego w grudniu na HBO GO?

Jedną z serialowych premier nadchodzącego miesiąca będzie „I tak po prostu..”., czyli nowy rozdział w życiu bohaterek „Seksu w wielkim mieście”. Nowym serialem w grudniu będzie również „Przynęta”, opowiadająca historię policjantki, która pracuje pod przykrywką. Kolejną propozycją jest „Czas” – trzymająca w napięciu historia o karze i zasadach z Seanem Beanem i Stephenem Grahamem w rolach głównych. Z nowym sezonem do HBO GO powróci w grudniu serial „Przybysze”.

Świąteczne historie

Dla miłośników historii świątecznych przygotowana została premiera animowanego serialu dla dorosłych „Święty i spółka”. Innymi typowo świątecznymi nowościami będą komedie romantyczne, w których magia Bożego Narodzenia przeplatać się z będzie z perypetiami miłosnymi, a to w filmach: „Nigdy nie całuj faceta w świątecznym swetrze”, „Czarowna bransoletka”, „Zaczarowane ciasto świąteczne” oraz „Kartografia pod jemiołą”.

Filmowe hity w grudniu na HBO GO

W grudniu nie zabraknie filmowych hitów kinowych, a wśród nich „Godzilla vs Kong”, czyli widowiskowe starcie dwóch mitycznych gigantów, którzy stają ze sobą do zaciekłej walki. Jej wynik może postawić dalszy los świata pod znakiem zapytania. Inną nowością będzie też „Mortal Kombat” film oparty na popularnej grze wideo, w którym Cole Young, zawodnik MMA, przygotowywać się będzie wraz z największymi mistrzami do walki z wrogami Zaświatów. Do serwisu dodana dostanie także trylogia filmów Matrix – „Matrix”, „Matrix Reaktywacja”, „Matrix Rewolucje”. Inną opowieścią filmową będzie „Wymarzony koń” z Toni Collette oraz Damianem Lewisem w rolach głównych. Z myślą o zimowych wieczorach przygotowana została też premiera filmu „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”. Jest to nagrodzona dwoma Oscarami i czterema Złotymi Globami historia Mildred Hayes, kobiety po 50-stce, która wypowiada wojnę lokalnej policji, bo jest przekonana, że funkcjonariusze są zbyt niekompetentni, by rozwiązać sprawę morderstwa jej córki. Inną nagradzaną produkcją będzie też „Kształt wody”, opowiadający o sprzątaczce, która pracuje w tajnym rządowym laboratorium i tam zaprzyjaźnia się z wodnym stworzeniem nie z tego świata, które jest tam przetrzymywane wbrew swojej woli.

Filmy dokumentalne w grudniu na HBO GO

Amatorom kina dokumentalnego grudzień przyniesie bogatą listę nowości. Będą wśród nich nowe filmy z muzycznej serii „Music Box” – film „Listening to Kenny G” poświęcony najbardziej kasowemu instrumentaliście wszech czasów, film „Mr. Saturday Night” będący kroniką błyskawicznej kariery australijskiego przedsiębiorcy Roberta Stigwooda, który postanowił zaryzykować i nakręcić „Gorączkę sobotniej nocy”, oraz film „Juice WRLD: Into the Abyss”, czyli kameralne i nowatorskie studium życia i błyskawicznej kariery genialnego, młodego rapera Juice'a WRLD. Inną nowością muzyczną będzie solowy występ Nicka Cave'a zarejestrowany w czerwcu 2020 roku w legendarnej londyńskiej sali koncertowej West Hall - „Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace”. Kolejną premierą będzie również film dokumentalny HBO „Adrienne”. To produkcja w reżyserii Andy'ego Ostroy'a, męża zmarłej Adrienne Shelly, będąca hołdem złożonym życiu i dorobkowi aktorki, reżyserki i scenarzystki, żony i matki, oraz bardzo osobistą kroniką przeżywanej żałoby.

W grudniu w HBO GO pojawią się też nowe filmy dokumentalne poruszające wątki kryminalne. Jednym z nich będzie film HBO „Życie przestępcze 1984-2020”, który jest kroniką ponad 36 lat życia trzech mężczyzn regularnie trafiających z ulic miasta do zakładów karnych w Newark w stanie New Jersey. Film miał swoją prapremierę na tegorocznym festiwalu filmowym w Wenecji. Kolejnym będzie „Więzień na zawsze”, który opowiada mrożącą krew w żyłach historię Abu Zubaydaha, pierwszego więźnia poddanego programowi CIA ulepszonych technik przesłuchań (EIT), później zidentyfikowanego jako tortury. Jeszcze kolejnym będzie serial dokumentalny „Zabójstwa w Starved Rock”, opowiadający o brutalnych morderstwach trzech kobiet w Starved Rock State Park w 1960 roku i dziesięcioleciach wątpliwości, które prześladowały syna prokuratora prowadzącego sprawę, a wszystko to w związku z tym, że mężczyzna uznany za winnego w tej sprawie stara się oczyścić swoje imię po 60 latach więzienia.

Lista nowości na HBO GO w grudniu 2021

„Przybysze”, sezon 2. – premiera: 5 grudnia, odc. 1-2; kolejne co tydzień po jednym.



Historia rozpoczyna się w Oslo, którym wstrząsa brutalne morderstwo. Lars i Alfhildr podejmują wspólne śledztwo, które łączy kilka krajów i stuleci w jednym pytaniu: czy Kuba Rozpruwacz mógł przeniknąć do współczesności?



„Przynęta” – premiera: 1 grudnia, cały sezon



Historia policjantki, która pracuje pod przykrywką. Kobieta przyjmuje pseudonim Lizzie James i ma stać się atrakcyjną przynętą dla podejrzanego o zabójstwo. Serial opowiada o głośnym śledztwie z 1992 roku w sprawie zabójstwa młodej matki. W roli głównej Niamh Algar (serial Max Original Wychowane przez wilki).



„Święty i spółka” – premiera: 3 grudnia, odc. 1-2; kolejne wg harmonogramu: 10 grudnia – odc. 3-4, 17 grudnia – odc. 5-8



Animowany serial dla dorosłych, którego główną bohaterką jest Candy Smalls, najwyższa rangą elfka na biegunie północnym. Kiedy następca Świętego Mikołaja zostaje podkupiony w Wigilię przez Amazona, Candy może wreszcie zrealizować swoje największe marzenie – zostać pierwszą kobietą na tym stanowisku w historii świąt Bożego Narodzenia.



„Czas” – premiera: 3 grudnia, cały sezon



Więzień, którego trawi poczucie winy i oficer stojący przed niemożliwym wyborem. Trzymająca w napięciu historia o karze i zasadach z Seanem Beanem i Stephenem Grahamem w rolach głównych.



„I tak po prostu...” – premiera: 9 grudnia, odc. 1-2; kolejne co tydzień po jednym)



Nowy rozdział w życiu bohaterek serialu Seks w wielkim mieście. Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) i Charlotte (Kristin Davis), które poznaliśmy, kiedy próbowały radzić sobie ze skomplikowaną rzeczywistością, gdy miały po trzydzieści kilka lat, są teraz dwie dekady starsze, ale ciągle stają przed dobrze nam znanymi problemami.



„Pazury”, sezon 4. – premiera: 20 grudnia, odc. 1-2; kolejne co tydzień po jednym

Czwarty sezon czarnej komedii opowiadającej o pięciu manikiurzystkach z salonu piękności na Florydzie.



„Godzilla vs Kong” – premiera: 3 grudnia

Widowiskowe starcie dwóch mitycznych gigantów, którzy stają ze sobą do zaciekłej walki. Jej wynik może postawić dalszy los świata pod znakiem zapytania.





„Mortal Kombat” – premiera: 3 grudnia

Widowiskowy film oparty na popularnej grze wideo; zawodnik MMA Cole Young nic nie wie o swoim pochodzeniu, ani o tym dlaczego ściga go Sub-Zero, wyborowy wojownik cesarza Shang Tsunga. Cole trenuje z największymi mistrzami, przygotowując się do walki z wrogami z Zaświatów.



„Mamy tylko dziś” – premiera: 11 grudnia

Znany scenarzysta komediowy poznaje młodą wokalistkę z Nowego Jorku, z którą niemal od razu się zaprzyjaźnia. Pomimo różnic pokoleniowych rodzi się między nimi więź, co na nowo definiuje ich koncepcję miłości i zaufania.





„Wymarzony koń” – premiera: 12 grudnia

Oparta na faktach historia konia wyścigowego i jego trenerki, którzy niespodziewanie osiągają sukces. Toni Collette oraz Damian Lewis w rolach głównych.



„Urodzony mistrz” – premiera: 17 grudnia



Po ciężkim pojedynku jujitsu legendarny zawodnik Mickey Kelley zostaje pokonany przez wielką gwiazdę Blaine'a. Kilka lat później zostaje opublikowane nagranie, które dowodzi, że zwycięzca grał nieczysto i sportowy świat żąda rewanżu.



„Francuskie wyjście” – premiera: 18 grudnia

Michelle Pfeiffer jako była członkini manhattańskiej socjety, która wyprzedaje resztki swojego majątku, by przenieść się z zagubionym życiowo synem do Paryża –



„Zjazd” – premiera: 18 grudnia

Podczas zimowego wyjazdu w Alpy pewne małżeństwo niemal ginie pod lawiną. Niedługo potem oboje zaczynają dokonywać życiowego rozrachunku i zastanawiać się co faktycznie do siebie czują. Julia Louis-Dreyfus i Will Ferrell w rolach głównych.



„Droga powrotna” – premiera: 19 grudnia



Ben Affleck jako zmagający się losem i nałogiem były sportowiec, który dostaje od losu drugą szansę.



„Monster Hunter” – premiera: 19 grudnia

- Kapitan Artemis i jej zespół elitarnych żołnierzy przechodzą przez portal do innego wymiaru, gdzie stają przed nieznanym im zagrożeniem – olbrzymimi, niebezpiecznymi potworami obdarzonymi niezwykłą mocą. Milla Jovovich w głównej roli.



„Trzy billboardy za Ebbing, Missouri” – premiera: 24 grudnia

Historia Mildred Hayes, kobiety po 50-stce, która wypowiada wojnę lokalnej policji, bo jest przekonana, że funkcjonariusze są zbyt niekompetentni, by rozwiązać sprawę morderstwa jej córki. Dwa Oscary i cztery Złote Globy.



„Potężne sierotki” – premiera: 31 grudnia

Prawdziwa historia Mighty Mites, drużyny futbolowej z sierocińca w FortWorth, której trenerem był Rusty Russell. W czasach Wielkiego Kryzysu zespół zdobył stanowe mistrzostwo Teksasu.



„Kształt wody” – premiera: 25 grudnia

Sprzątaczka pracująca w tajnym rządowym laboratorium zaprzyjaźnia się z wodnym stworzeniem nie z tego świata, które jest tam przetrzymywane wbrew swojej woli. Guillermo del Toro za kamerą i deszcz nagród.



„Braveheart – Waleczne Serce” – premiera: 27 grudnia

Koniec XIII wieku, William Wallace wraca do ojczyzny. Po śmierci monarchy Szkocją rządzi angielski król Edward Długonogi. Tragiczne wydarzenia sprawiają, że Wallace staje na czele rebeliantów gotowych do walki z przeważającą liczebnie armię angielską.



Trylogia „Matrix” – premiera: 31 grudnia



Kiedy haker Neo dowiaduje się, że jego codzienne życie jest misterną ułudą stworzoną przez nastawioną wrogo do ludzi sztuczną inteligencję, dołącza do Morfeusza, aby wspólnie z nim zniszczyć iluzję, w której zostali uwięzieni ludzie.



„Nigdy nie całuj faceta w świątecznym swetrze” – premiera: 23 grudnia

Maggie jest samotną matką i ma sama spędzić święta, ale nieoczekiwanie w jej życiu pojawia się Lucas, który wprowadza się do jej domu. W okresie świąt ich przyjaźń staje się wsparciem dla nich obojga, a coraz bliższa więź szybko przerodzi się w miłość.



„Czarowna bransoletka” – premiera: 23 grudnia



Projektantka biżuterii znajduje zgubioną przez kogoś szczęśliwą bransoletkę i prosi dziennikarza śledczego, żeby odnalazł jej właściciela i zwrócił mu ją w Wigilię.



„Zaczarowane ciasto świąteczne” – premiera: 23 grudnia

Gwen niedawno straciła babcię i z trudem radzi sobie z prowadzeniem rodzinnej piekarni. Niechętnie zgadza się współpracować ze słynnym kucharzem podczas realizacji specjalnego, świątecznego odcinka jego programu.





„Kartografia pod jemiołą” – premiera: 23 grudnia

Kartografka otrzymuje nowe zlecenie. Ma zaprojektować świąteczną mapę skarbów Bieguna Północnego i postanawia skonsultować się z odkrywcą, który przemierzył mroźną Arktykę. Czytaj też:

