Jacek Braciak ujawnił, że ma transpłciowego syna, ale nie zapytał go o zgodę. Teraz wyjaśnia

53-latek miał dwójkę dzieci z małżeństwa z Iloną Braciak – córkę Zofię i syna Konrada. Później związał się z Mają Hirsch, z którą ma córkę Marię. Niedawno aktor rozstał się z Agatą Buzek, również aktorką.

Braciak: Córka okazała się mężczyzną w swojej istocie

O swoim życiu prywatnym Braciak opowiedział ostatnio w wywiadzie dla „Zwierciadła”. – Jestem ojcem dwóch córek i syna. Dlatego, że moja córka okazała się mężczyzną w swej istocie, w swoim wnętrzu, myśleniu, więc w tej chwili mam syna. Miałem kiedyś córkę, Jadwigę, a teraz mam syna Konrada. I tak, myślę, że moje dzieci to ludzie wolni – powiedział.

Aktor o synu: Powinienem go zapytać o zgodę

W nowym wywiadzie z tygodnikiem „Newsweek” Braciak przyznał, że nie ustalił wcześniej ze swoim synem tego, że ujawni, iż jest on osobą transpłciową. – Przyznam szczerze: nie widziałem nic niestosownego w nadmienieniu w wywiadzie, że miałem trzy córki, a teraz mam dwie córki i syna. Kompletnie nie byłem świadomy doniosłości, jak się okazało, tego sformułowania. Ale natychmiast po tym rozmawiałem ze swoim synem, który mi zwrócił uwagę, że powinienem był zapytać go o zgodę – stwierdził. Aktor ujawnił, że przeprosił swojego syna i dopytał o „pewne rzeczy techniczne”, żeby „nie walnąć babola, nie zrobić niedźwiedziej przysługi”. – Konrad powiedział, że ma do mnie zaufanie, a przy okazji, że jest dumny ze mnie. I tu się wymieniliśmy uprzejmościami i zapewnieniami miłości – mówił Braciak.

W dalszej części rozmowy Braciak zaznaczył, że „nie może być źródłem nieszczęścia to, że jego dziecko okazuje się być tym, kim okazuje się być”. – Gdyby się okazało krokodylem, też by było moim dzieckiem. Kochałbym krokodyla – stwierdził.

