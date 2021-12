Co nowego w tym tygodniu na Netflix? Obejrzymy m.in. nowy „Dom z papieru” i „Psie pazury”

Już od środy na platformie Netflix obejrzymy film „Psie Pazury” z Benedictem Cumberbatchem i Kirsten Dunst w głównych rolach. W czwartek w serwisie zadebiutuje finałowy sezon „Zagubionych w kosmosie” i film „Wieczny singiel”. Już dzień później premiera drugiej połowy 5. części serialu „Dom z papieru”, wyczekiwanej przez miliony fanów. Co jeszcze czeka na widzów w tym tygodniu? Przejrzyjcie naszą listę.

„Psie pazury” – 1 grudnia

Charyzmatyczny właściciel rancza Phil Burbank nie jest przyjemnym człowiekiem. Gdy jego brat sprowadza do domu nowo poślubioną żonę i jej syna, Phil zaczyna znęcać się nad nimi. Wkrótce jednak zaczyna rozumieć, czym jest miłość.



„JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean” – 1 grudnia

Za murami więzienia Jolyne dowiaduje się, że jej przeznaczeniem jest kontynuować rodzinną tradycję i wraz z towarzyszami staje do walki z wrogimi użytkownikami widm.



„Rodzice chrzestni z Tokio” – 1 grudnia

Podczas świąt Bożego Narodzenia trójka tokijskich bezdomnych znajduje na śmietniku niemowlę. Przyjaciele postanawiają odszukać rodziców dziecka.





„Zagubieni w kosmosie” – 1 grudnia

W pełnym akcji sezonie finałowym Robinsonowie muszą wykazać się nieziemską wolą przetrwania, aby połączyć siły i uchronić Alfa Centauri przed inwazją robotów.





„Wieczny singiel” – 2 grudnia

Peter prosi najlepszego przyjaciela, aby udawał jego chłopaka podczas świątecznego wyjazdu do domu, jednak ich plan i uczucia zmieniają się, gdy do akcji wkracza rodzina.



„Dom z papieru”, 2. połowa 5. części – 3 grudnia

Osaczony profesor zaciekle walczy o najwyższą stawkę. Chce zdobyć złoto, ale, co ważniejsze, wydobyć swój zespół z tarapatów.



„Park Jurajski: Obóz Kredowy”, sezon 4. – 3 grudnia

Obozowicze wydostają się z Isla Nublar tylko po to, by w następnej chwili znaleźć się na wybrzeżu nieznanej ziemi, pełnej niebezpieczeństw i pilnie strzeżonych tajemnic.





„Emma” – 3 grudnia

Emma większość czasu spędza na swataniu ludzi, których spotyka na swojej drodze, ale sama nie chce wychodzić za mąż. A przynajmniej nie prędko.

