Nowy miniserial „Ogrodnicy”, oparty na prawdziwej historii. Jest zwiastun

Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial „Ogrodnicy” („Landscapers”) przedstawia niezwykłą historię miłości Susan (Olivia Colman) i Christophera Edwardsów (David Thewlis), pozornie zwykłej brytyjskiej pary. Oboje stają się głównymi podejrzanymi w sprawie o morderstwo, kiedy policja odkrywa dwa ciała zakopane w ogrodzie ich domu w Nottingham.

Zbrodnia i śledztwo

Łagodnie usposobieni małżonkowie Susan i Christopher Edwards od ponad 15 lat uciekają od rzeczywistości. Pewnego dnia Christopher wykonuje zaskakujący telefon do swojej macochy, co prowadzi do ujawnienia roli ich obojga w zbrodni sprzed lat. Ich związek staje się przedmiotem policyjnego śledztwa, a oddana sobie para zostaje rozdzielona po raz pierwszy w czasie trwania małżeństwa.

W miarę postępów śledztwa, zainspirowani obsesją Susan na punkcie starych westernów i starego kina, małżonkowie zaczynają wyobrażać sobie, że są bohaterami hollywoodzkiego filmu i odgrywają stworzony przez siebie scenariusz. Wyimaginowany świat Susan i Chrisa zapewnia im niezwykle potrzebną formę bezpiecznej przystani, chroniącą przed horrorem prawdziwego życia, ale także stanowiącą dla nich zagrożenie, które może doprowadzić ich do całkowitego pogrążenia.

Obsada i twórcy serialu „Ogrodnicy”

W obsadzie produkcji znaleźli się wielokrotnie nagradzana Olivia Colman (Faworyta, The Crown) w roli Susan Edwards wraz z Davidem Thewlisem (Może pora z tym skończyć, Fargo) w roli Christophera Edwardsa, a także Kate O’Flynn (Bridget Jones 3), Dipo Ola (Mordercze łowy), Samuel Anderson (Męska historia), David Hayman (Chłopiec w pasiastej piżamie), Felicity Montagu (I’m Alan Partridge) oraz Daniel Rigby (Eric and Ernie, Flowers).

Czteroczęściowy ministerial został stworzony i napisany przez Eda Sinclaira, i jest jego pierwszym scenariuszem dla telewizji. Współscenarzystą i reżyserem serialu jest Will Sharpe (The Electrical Life of Louis Wain, Flowers), który wnosi do produkcji swoje unikalne podejście do opowieści.

„Ogrodnicy” – kiedy premiera?

Pierwszy odcinek serialu „Ogrodnicy” będzie miał premierę 8 grudnia w HBO GO, a kolejne odcinki będą debiutowały w każdą kolejną środę. Serial będzie emitowany w HBO w styczniu.

